Juan Soler se conmueve hasta las lágrimas tras revelar que su novia tiene un tumor cerebral

El actor Juan Soler, pareja de la presentadora Paulina Mercado, sufrió una gran conmoción al enterarse de que su novia había sido diagnosticada con un tumor en la cabeza. La noticia fue revelada por la ella, quien compartió el difícil momento que atraviesa en una entrevista.

“Poca gente lo sabe, tengo un tumorcito en la cabeza, me van a operar prontísimamente, es una operación, amor, que sí me da miedo, porque te parten el cráneo, te quitan una tapita, te quitan el tumor y demás, desde que me enteré, tú (Juan Soler) me has acompañado de la manita en este proceso, yo que juego siempre a ser la mujer maravilla de que no pasa nada, hay que tener buena actitud, soy muy positiva”, dijo Paulina en el canal de YouTube que comparte con su pareja sentimental.

Soler no pudo contener las lágrimas al escuchar sobre la enfermedad de Paulina. El actor, conocido por su profesionalismo y carisma, mostró su lado más vulnerable ante la noticia. Es evidente que su amor y preocupación por su pareja son profundos.

La pareja ha sido muy unida desde que comenzaron su relación y han enfrentado diversos desafíos juntos. Ahora, tienen por delante una lucha contra esta enfermedad. Sin embargo, ambos han hecho públicas sus fuerzas y determinación para superar esta difícil situación.

“Sé que todo va a estar muy bien, pero tú me has ayudado a soltar, a llorar. (Me has dicho) puedes recargarte en mí, me has acompañado a mis estudios, a mis resonancias magnéticas, esto nos ha acompañado de una manera fantástica, en un tema así, no cualquiera jala, tú te has portado divino conmigo; me acuerdo perfecto cuando te dije: ‘Oye amor, y me querrías si fuera pelona’, y me contestaste: ‘Claro, no te preocupes, yo te compro una peluca'”, agregó Mercado.

La revelación de Paulina Mercado ha conmovido a muchos seguidores y amigos de la pareja, quienes han expresado su apoyo y cariño tanto hacia ella como hacia Juan Soler. Las muestras de solidaridad han sido numerosas y se espera que esta situación pueda ser superada con éxito.

