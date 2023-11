Puedes ganar $2,000 dólares solo por ver 12 películas navideñas

La compañía de cajas de suscripción, BloomsyBox, está en busca de un especialista en películas navideñas. La persona ganará $2 mil dólares solo por ver y clasificar 12 películas navideñas del canal Hallmark.

El candidato que sea seleccionado también disfrutará de un suministro de chocolate caliente de la marca Ghirardelli y dos pares de calcetines peludos.

La idea de la empresa es garantizarle a su especialista una experiencia de acogedora al ver las películas.

“Hemos diseñado un sistema de calificación a prueba de todo, incluso para los más escépticos de los Grinch”, dice el sitio web de la empresa.

La persona dispuesta a disfruta de las películas navideñas tendrá el trabajo de clasificar cada cinta utilizando criterios como el factor festivo, qué tan predecible es la trama, la química entre los personajes, la capacidad para hacer llorar y si la vería de nuevo.

Las películas seleccionadas para el trabajo son:

1. The Most Wonderful Time of the Year (2008)

2. Crown for Christmas (2015)

3. The Nine Lives of Christmas (2014)

4. Christmas Getaway (2017)

5. Journey Back to Christmas (2016)

6. Ghosts of Christmas Always (2022)

7. Family for Christmas (2015)

8. Christmas Under Wraps (2014)

9. Three Wise Men and a Baby (2022)

10. A Royal Christmas (2014)

11. Northpole (2014)

12. The Christmas Train (2017).

Además del pago de $2 mil dólares, la persona seleccionada recibirá una suscripción de 12 meses a BloomsyBox.

Las solicitudes están abiertas hasta el 3 de diciembre. Puedes aplicar haciendo clic aquí.

