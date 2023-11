Enrique Guzmán se disculpa y envía un mensaje tras sus polémicas declaraciones

El cantante Enrique Guzmán recientemente estuvo en una rueda de prensa que generó controversias por sus declaraciones sobre menores de edad. Sin embargo, lo habría dicho en tono sarcástico. Por ello, se vio en la obligación de grabar un video donde negó rotundamente las acusaciones y afirmó que nunca ha abusado de ninguna menor de edad.

Guzmán aseguró que nada de lo que se le acusa es real, pues aclaró que jamás ha tenido un tipo de conducta inapropiada hacia ninguna persona, menos si se trata de niñas. El venezolano expresó su indignación por ser objeto de difamación.

“Estas declaraciones las voy a leer para no cometer errores, para no equivocarme y no se malinterprete lo que voy a decir. Llevo mucho tiempo siendo atacado de alguna manera por acusaciones falsas, yo nunca he tocado en mi vida a una menor”, dice en un video subido a Instagram.

Además, el cantante declaró que estas incriminaciones son una estrategia para buscar perjudicar su carrera y su legado, y mencionó que esas personas buscan dañar la imagen de su familia, en la que podría salir afectada su hija Alejandra Guzmán.

“Quiero pensar que alguien con alguna intención, que no tiene nada de bueno, lo está haciendo adrede. Todas esas acusaciones en mi contra no tienen ninguna prueba, no hay forma, no hay vídeo, no hay recuerdo, no hay ninguna niña diciendo ‘a mí me tocó, es decir, la parte terrible es que se me acusa de tocar a una menor de edad, que no es posible”, añadió.

El abuelo de Frida Sofía agregó: “Yo nunca he visto ese video, quisiéramos verlo todos, ese video del que habla esa mujer”.

¿Qué dijo Enrique Guzmán?

“Y me gustaría mucho (conocer la foto) porque a mi edad tener relaciones con una niña chiquita me encanta”, dijo durante un encuentro con la prensa.

“¿Es normal los besos de jalón de labio con la hija? ¿Tocar el pecho de Verónica Castro? ¿Tocar la pierna de su hija y decir que tu hija está buenísima, es normal?”, “Ni en broma debió haber dicho eso, hay muchas madres de niñas, fue nefasto, muy aberrante comentario”, “Yo no le creo nada y ese video saldrá a la luz”, “Cada que se hace la víctima habla como viejito, cansado y enfermo y cuando está enojado hable fuerte y con carácter”, fueron algunas de las reacciones generadas en su más recientes post.

