Enrique Guzmán, abuelo de Frida Sofía, dice: “Tener relaciones con una niña chiquita me encanta”

El cantante de origen venezolano Enrique Guzmán una vez más está en el ojo del huracán tras sus más recientes declaraciones que ofreció durante un encuentro que sostuvo con la prensa, tomando en cuenta que en diversas oportunidades lo han tildado como un presunto acosador. Además, sostiene una historia de escándalos con su nieta Frida Sofía.

Una reportera que estaba en el lugar aprovechó para hacerle una consulta, y es que le dijo: “¿Hoy por hoy, cómo se siente, después de tantos señalamientos recientes en su contra respecto a su nieta, respecto a este nuevo tema con esta jovencita, que acaba de salir?”.

La cantante Alejandra Guzmán acompañada de su padre Enrique en el año 2008. / Foto: Mezcalent.

El padre de Alejandra Guzmán no lo pensó mucho para responder a semejante acusación en la que se ha visto envuelto durante tanto tiempo y le dijo: “Déjame contestarte a ti, ¿tú tienes conocimiento de esa fotografía?, ¿la conoces?, ¿la has visto? La pregunta es ¿tiene usted conocimiento de esa foto?, ¿la conoce? Yo no”.

Enrique, con un tono de sarcasmo, aprovechó para añadir lo siguiente: “Y me gustaría mucho (conocer la foto) porque a mi edad tener relaciones con una niña chiquita me encanta”.

Uno de los organizadores se vio en la necesidad de intervenir y mencionar: “Un favor, acordamos que iban a ser preguntas relacionadas con La caravana del Rock and Roll. Con todo respeto, se me hace una falta de respeto cambiar el tema”.

Internautas reaccionan en contra de Enrique Guzmán

“Y tanto que lo dijo Frida Sofía y no le creyeron… El pez cae por su boca, viejo verde”, “Se explicó claro, es más, cuando se refirió a tener relaciones con una niña chiquita bajo la mano y describió el tamaño”, “Ups. Me recuerda a lo que dijo su nieta de él. Esas declaraciones son muy delicadas”, “La pobre Angélica María quería que la tierra se la llevara”, “Me encanta Angélica María como inmediatamente reaccionó en desacuerdo”, “Cómo hacer para que Instagram no se ofenda con lo que pienso de este señor”, “Agárrenlo e investiguen cuántas niñas chiquitas ha abusado porque por lo que expresa ya ha probado de eso”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

