El “virus FIFA” cobró sus víctimas: Eduardo Camavinga, Vinícius Jr., Erling Haaland y Marc-Andre ter Stegen

Desde el pasado 16 de noviembre las ligas se encuentran paradas por la última fecha FIFA de 2023. Pero aparentemente para los clubes está siendo un dolor de cabeza, pues varios jugadores importantes están saliendo lesionados con sus selecciones.

Esto debido a la gran cantidad de partidos y viajes que está teniendo cada vez más el fútbol mundial. La más reciente víctima de este llamado “virus FIFA” fue Erling Haaland. La estrella del Manchester City salió lesionado en el encuentro de Noruega ante Islas Feroe por la clasificación a la Eurocopa 2024.

Haaland se perderá el encuentro ante Escocia por un golpe en el pie recibido en el anterior partido. Y encendió las alarmas, ya que podrá perderse un partido clave por Premier League el sábado ante Liverpool.

Otro que salió lesionado con su selección fue Vinícius Jr. quien apenas a los 27 minutos del partido de Brasil vs. Colombia, tuvo que salir por lesión, regresó directo a España y el Real Madrid acaba de comunicar que sufre de una rotura en el bíceps femoral con afectación del tendón distal en su pierna izquierda. Lesión que lo hará perder al menos dos meses.

Vinícius Jr. /AFP vía Getty Images

El compañero de club de Vinícius, Eduardo Camavinga, también se lesionó en la concentración con la selección francesa. En este caso el mediocampista salió golpado en una fuerte acción durante una sesión de entrenamiento.

Su compañero Ousmane Dembélé cayó sobre su pierna y luego de realizar los exámenes, se determinó que sufrió una rotura de ligamentos lateral de su rodilla. Esta lesión lo pondrá de baja de entre 8 a 10 semanas.

Otro que tuvo que abandonar la concentración con su selección fue el arquero alemán Marc-André Ter Stegen, quien por un “dolor agudo en la espalda” tuvo que regresar a Barcelona. Aunque a la espera de los exámenes, parece que no será de gravedad.

La fecha FIFA se extenderá hasta el martes 21 de noviembre, por lo que otros jugadores podrían pasar por lo mismo.

Criticas al apretado calendario

Son muchos los jugadores y entrenadores que han criticado fuertemente a la FIFA por los apretados calendarios a los que los jugadores deben enfrentarse. Pues entre las ligas, amistosos y concentraciones con sus selecciones, además de los largos viajes, terminan pasando factura a los futbolistas que terminan con lesiones.

“Te hacen ir a Asia, Estados Unidos, partidos fortísimos, derbis, partidos grandes. La gente cae y seguirá cavendo porque ‘show must go on’. Es una batalla perdida, excepto que los jugadores se planten y digan ‘no juguemos’. Lo demás es una batalla perdida, no hay nada que hacer“, analizó el entrenador Pep Guardiola meses atrás cuando varios jugadores también volvieron lesionados de la fecha FIFA.

