Shakira y su equipo de abogados habrían llegado a un acuerdo con Hacienda; esto tendría que pagar

Shakira está a punto de enfrentar uno de los procesos más trascendentales en su carrera y vida personal. Y es que la colombiana se presentará, a partir del día lunes 20 de noviembre, en el Juzgado de Esplugues de Llobregat, en Barcelona, para rendir cuentas ante la Hacienda española por presunto fraude fiscal.

De acuerdo con autoridades ibéricas, la cantante sudamericana defraudó cerca de $14,5 millones de euros, un poco más de $15 millones de dólares, durante un periodo comprendido entre los años 2012 y 2014, por falta del pago de impuestos a Hacienda.

Por los cargos anteriores, la Fiscalía y la Abogacía del Estado, representantes de los intereses de la Agencia Tributaria, han exigido una pena de 8 años y dos meses de prisión para la cantante así como una multa de $23,8 millones de euros, un poco menos de $26 millones de dólares.

Sin embargo, y a pesar de los graves delitos a los que se enfrenta la ex esposa del empresario deportivo, Gerard Piqué, su equipo legal, conformado por diversos abogados y especialistas, ya habrían llegado a un acuerdo con autoridades españolas para evitar un gran número de testimonios así como gastos extra.

¿Cuál es el acuerdo entre Shakira y la Fiscalía de España?

A pesar de la gran noche que la colombiana vivió durante la entrega del Latin Grammy 2023, en donde fue la gran triunfadora de la noche, junto a Karol G y Natalia Lafourcade, al llevarse 3 galardones, su vida dará un vuelco total a partir del día lunes 20 de noviembre. Pero por más catastrófico que pueda sonar el escenario para la cantante, lo cierto es que su futuro está muy lejos de una prisión.

De acuerdo con diversos medios, el equipo legal de Shakira habría intensificado la comunicación con los representantes de la Fiscalía y la Abogacía del Estado para llegar a un acuerdo mutuo. Lo anterior significa que el juicio por fraude fiscal que enfrenta la colombiana podría reducirse y decantarse hacia otro sentido.

En primera instancia, Shakira y su equipo buscan que las 13 sesiones de juicio previstas sean canceladas o reducidas. De esta manera, se evitaría la declaración de 117 testigos, incluyendo a diversas personalidades del mundo del espectáculo como su ex pareja, Antonio de la Rúa, el vocalista de la banda Maná, Fher Olver, entre muchas otras personas. Asimismo, y de manera principal, a la cantante se le reduciría la condena a 2 años, los cuales no cumpliría por no contar con antecedentes.

Las condiciones para evitar el juicio

Para obtener todo lo anterior, Shakira tendría que declararse culpable del delito de evasión de impuestos. Asimismo, pagaría una cantidad mayor a los $23,8 millones de euros que se le imputaron al inicio del juicio. Aunque el costo real no ha sido revelado, la multa total podría doblar el número inicial.

Cabe recalcar que tanto Shakira y su equipo permanecen firmes respecto a la inocencia de la artista por los delitos inculpados. La mayor justificación del entorno de Shakira dictamina que la cantante no cometió ningún delito debido a que ella no residía en España durante los años señalados, por lo que no debía pagar impuestos al Fisco español.

Sin embargo, las numerosas sesiones de juicio y el impacto mediático que podría tener este proceso en su imagen, ha orillado a la cantante a decidir seguir un camino más “costoso” pero más benéfico para su carrera y vida personal.

