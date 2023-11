Gerard Piqué cuenta la verdad sobre su crisis con Shakira: “Todo me ha patinado”

La vida del exfutbolista y presidente de la Kings League, Gerard Piqué, se ha convertido en el centro de una serie de polémicas que empezó a vivir desde su separación hace un año con la cantante colombiana Shakira por la infidelidad que mantuvo con su actual pareja Clara Chía.

A pesar de la ruptura que tuvo más de 10 años de relación entre la pareja el jugador se mostró bastante tranquilo y aseguró en una reciente entrevista ofrecida al periodista Jordi Basté que no le ha afectado en lo más mínimo su separación con Shakira; asimismo aseguró que se siente bastante feliz con Clara Chía y desea seguir junto a ella.

“Todo me ha patinado. Pero es muy sano, es que va muy bien. Hacer todo el rato lo que crees que es mejor para mí y mi entorno. Es importante saber qué dicen, para no darle importancia. Es importante no vivir de espaldas a lo que pasa, pero darle importancia cero”, expresó el antiguo jugador del FC Barcelona.

Gerard Piqué también detalló que le resultan indiferentes todos los ataques y comentarios que realizan en su contra por medio de las redes sociales debido a que esto realmente no le afecta para mantener sus negocios, que es en lo que realmente se encuentra enfocado actualmente.

“He llegado al punto que para mí son invisibles. Buscan que te afecte, hacer daño, y cuando ven que no lo consiguen, si le hubiera dado importancia a lo que decían de mí gente que no me conoce en el año más difícil de mi vida, me hubiera tirado de un sexto piso. De todo lo que he vivido la gente no sabe ni un diez por ciento de lo que pasó. Pero es algo privado. La gente no sabe cómo soy, es parte del circo”, añadió.

Desde que decidió oficializar su relación con Clara Chía la pareja se ha dedicado a vivir junta e incluso ya han disfrutado de diversos viajes que incluye un paseo familiar con la familia de Gerard Piqué a Croacia hace unas cuantas semanas.

