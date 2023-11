Adamari López está viviendo en una habitación de hotel en Uruguay

Hace pocos días la presentadora Adamari López reveló a todos que está trabajando junto a TelevisaUnivision en ‘¿Quién caerá?’, un nuevo programa televisivo que estrenará muy pronto.

Para la grabación de este nuevo proyecto profesional, la puertorriqueña tuvo que dejar su casa en Miami, Florida, y tomar un vuelo a Uruguay. Lo más difícil de todo esto es que también tuvo que dejar a su hija Alaïa al cuidado de su padre, el bailarín Toni Costa.

Por los momentos se ha mantenido en privado el nombre del hotel donde se está hospedando; sin embargo la misma presentadora se ha encargo de compartir videos donde muestra detalles de lo que es su hogar temporal.

En el primer video muestra el closet que tiene en la habitación, donde debía acomodar las 12 maletas que se llevó para esta temporada.

“Traté de poner todo en orden, a mi me gustan las cosas ordenadas. No me gusta dejar cosas en maletas”, dijo al inicio del video.

El armario es bastante pequeño pero tiene las gavetas y perchas necesarias para que la presentadora se organice. Gracias este video también se pudo tener una idea de la cantidad de ropa con la que viajó, incluso, una sola gaveta está destinada a ropa para hacer deporte.

Al finalizar el recorrido dijo: “Así puedo vivir ordenadamente, como igual vivo en mi casa, en este espacio que me brindaron para poder quedarme mientras estoy grabando”.

En un segundo video López mostró parte de la entrada a la habitación y su recibidor, el cual tiene una barra que decidió decorar con flores.

“Algo que heredé de mi mamá es tener flores en mi casa y como me estoy quedando en un hotel quise seguir conservando esa linda tradición“, escribió en la misma publicación.

En el video explica que esa barra es de las primeras cosas que ve al despertar, por lo que tener fotos seguro la hará levantar muy feliz. En ese mismo espacio también hay un cafetera con tazas.

Por los momentos se desconoce hasta qué día López estará viviendo en esa habitación de hotel, aunque en una de sus publicaciones de Instagram dejó claro que grabaría todos los episodios del programa ‘¿Quién caerá?’.

