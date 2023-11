Adamari López acabó con el misterio y subió las primeras imágenes del proyecto con TelevisaUnivision

A mediados de octubre se dio a conocer que la conductora Adamari López vuelve a la televisión con TelevisaUnivision, hecho que le permitirá permanecer mucho más cerca de su fanaticada. El 31 de ese mismo mes tomó 12 maletas para irse a vivir temporalmente a otro país, y es que debió viajar para comenzar con las grabaciones del nuevo programa.

La boricua está trabajando en un nuevo proyecto de entretenimiento que aún no se había visto en los Estados Unidos. Sin embargo, no se revelaron mayores detalles sobre el contenido del espacio, se espera que sea una propuesta familiar y divertida que está siendo filmada en Uruguay.

“Mi gente linda por fin puedo contarles en lo que estoy trabajando, es algo innovador y divertido que me estoy disfrutando mucho: ¿QUIÉN CAERÁ? Por @univision Y desde Uruguay les mando besos, yo sigo en las grabaciones ¡Los veo pronto!”, fue el mensaje que acompañó el video que subió a su perfil.

Internautas reaccionaron al proyecto de Adamari López

“Super feliz por ti mi comadre HERMOSA”, “Yo juré que estaba haciendo una novela o una serie”, “Por fin te volvemos a ver”, “Me encantaaaaaaa, qué emoción poder verte pronto! ¡Juró que tienes talento para todo, todo te queda espectacular”, “Que bella ya quiero verte en televisión, tienes un gran talento”, “Ya estoy esperando su estreno”, “Ojalá hagas algo para @vix se te extraña en la televisión”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

Adamari López le agradece a TelevisaUnivision

“Bueno, estoy yo feliz, agradecidísima con todo el cariño y el apoyo que ustedes me han dado. Para los que no saben y para los que bueno, se enteraron a través de las redes sociales, estoy que no quepo de la emoción porque vuelvo a hacer un proyecto con TelevisaUnivision que me llena de muchísima alegría”, comenzó diciendo en un video compartido en la red social de la camarita.

Adamari López fue despedida de Telemundo en abril de 2023. / Foto: Mezcalent.

“Un nuevo proyecto para mí, una nueva oportunidad para seguir creciendo profesionalmente y eso me da una ilusión increíble, pero eso también, además de la oportunidad que me brindan obviamente TelevisaUnivision, creo que se los debo a ustedes, a ese cariño y ese apoyo que me han brindado, a mi carrera”, añadió la puertorriqueña.

