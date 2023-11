Adamari López comparte especiales fotos embarazada: “Por fin ese milagro ocurrió”

La presentadora de televisión Adamari López en diversas oportunidades ha mencionado lo complicado que fue para ella haber podido quedar embarazada tras todas las dificultades que atravesó luego de ser diagnosticada con cáncer de mama, hecho que se registró hace más de 19 años.

“¡TBT y hoy va dedicado a mi princesa @alaia Recuerdo cuando soñaba con estar embarazada y… cuando por fin ese milagro ocurrió no saben la alegría y la emoción de sentirla dentro de mí! Estoy tan agradecida con Dios y con la vida porque eso que tanto soñé y pedí es una realidad, hoy tengo la dicha de disfrutarla y verla crecer… Alaïa ya es una niña grande, inteligente y muy amorosa!”, comenzó escribiendo en la red social de la camarita.

“En este mes de gratitud quería compartirles estos recuerdos (en el último pueden ser como se movía, ya tenía mucha energía)”, finalizó diciendo.

Toni y Adamari han demostrado la importancia que tiene la pequeña de 8 años en la vida de cada uno de ellos, y es que pese a que no siguen juntos, eso no ha sido motivo para que ambos no estén a su lado cuando la niña más lo necesita y a través de las redes sociales han demostrado la complicidad que tienen para hacerla feliz.

El bailarín Toni Costa y Adamari López junto a su hija Alaïa en el 2016. / Foto: Mezcalent.

“Gracias a Toni, que se enamoró de ella, le dio una hija hermosa”, “Saco mucha energía del papá, es más joven que la mamá. La mamá ya pasaba las décadas”, “Cuando las personas se expresan de esta manera, es porque tienen tanta inseguridad dentro de ellas”, “Una de las mejores etapas de la mujer, esperar hijo”, “Y además elegiste el mejor padre para ella. Enhorabuena a los dos por esa hija tan estupenda”, “Y de pensar que es tu clon es toda igualita a ti”, “Te falta darle la gracias a Toni el padre y Dios te lo puso en el camino para ser madre”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

