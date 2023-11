Tres inmigrantes colombianos acusados ​​de estafa por más de $20,000 con billete de lotería falso

Tres migrantes colombianos, Miguel Peña Gómez, Liliana Nagles Cuesta y Ángela Posada Acosta, fueron detenidos y acusados de robo por engaño a una mujer mayor de 60 años en Illinois con un billete de lotería falso.

El incidente tuvo lugar el 7 de noviembre en el estacionamiento de Caputo’s Fresh Market, en las afueras de Chicago, según informó Fox News Digital por primera vez.

La estrategia de los sospechosos implicó el uso de un billete de lotería falso, con Peña Gómez alegando tener un premio de $6 millones. Nagles Cuesta, quien hablaba español, se sumó a la artimaña, contactando a unas supuestas autoridades de la lotería y convenciendo a la víctima de la necesidad de $30,000 para reclamar las ganancias.

La víctima retiró $20,143 del banco, creyendo en la legitimidad del supuesto premio, según Fox News Digital.

Sin embargo, Peña Gómez aprovechó un descuido de la mujer, quien dejó el dinero en la guantera al entrar a una farmacia por medicamentos. Al regresar, descubrió que los estafadores habían huido.

Los acusados comparecieron ante el tribunal enfrentando cargos por robo mediante engaño, específicamente por más de $5,000 a alguien mayor de 60 años.

A pesar de la gravedad del delito, los funcionarios del condado de DuPage ordenaron la liberación de los tres, programando su regreso a la corte para el 11 de diciembre, informó el medio.

Las leyes

En Estados Unidos, las condenas por delitos graves varían según las leyes estatales y las circunstancias específicas del caso.

En general, un delito grave de clase 2 conlleva penas significativas, que pueden incluir términos de prisión prolongados y multas sustanciales. En algunos casos, la pena podría ser determinada por factores como antecedentes penales previos de los acusados y la magnitud del perjuicio causado a la víctima.

De acuerdo con las leyes del estado de Illinois, las penas por un delito de clase 2 pueden incluir términos de prisión que van desde 3 hasta 7 años. Además de la posible prisión, los condenados también pueden enfrentar multas significativas.

Sin embargo, se tendrá que esperar la decisión final de la corte el 11 de diciembre.

Caso similar

Un caso similar ocurrió hace una semana en California, cuando una anciana de Santa Ana aseguró haber perdido todos los ahorros de su vida tras haber sido víctima de unos estafadores.

“Nunca pensé que eran unos maleantes. Con la labia que me hablaban, yo no pensé en eso. Eran mis ahorros de toda la vida desde que trabajé. Es muy triste, no puedo dormir en la noche. Es como un sueño que no puedo despertar, como una pesadilla”, comentó la señora.

De acuerdo a Telemundo 52, el hecho ocurrió el pasado 1 de noviembre. Se le acercaron dos personas, las cuales describió como hispanos, y le pidieron que los ayudaran a cobrar un supuesto cheque. La mujer les dio $35,000 y algunas joyas, pero nunca aparecieron con el supuesto premio.

