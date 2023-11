Suki Waterhouse confirma su embarazo con Robert Pattinson mostrando su pancita en pleno show

Los rumores sobre el embarazo de Suki Waterhouse y Robert Pattinson fueron confirmados este domingo en el festival Corona Capital, cuando la cantante, actriz y modelo salió al escenario.

“Pensé en usar algo brillante para distraerlos de otra cosa que tengo entre manos… no estoy segura de que esté funcionando”, dijo la estrella de Daisy Jones & the Six cuando apareció ante la gente.

Su vestido rosa destellaba por su tela, pero las miradas estaban principalmente a la altura del vientre, que mostraba que la modelo espera un bebé, algo que tras el show fue aseverado por medios como People.

Desliza

Si bien ella y el protagonista de “The Batman” no han hablado del tema, hace semanas había especulaciones sobre su primer bebé, tras cinco años de relación, por una serie de fotografías.

Suki Waterhouse deslumbró con su voz en uno de los escenarios secundarios de la jornada dominical, donde se paseó por todo el entarimado mientras entonaba su repertorio.

Cuando cantó “Nostalgia”, los presentes la acompañaron con las manos, las cuales movían de un lado a otro seducidos por la voz de la cantante, quien se mostró encantada con México.

“¡No puedo creer que tan sólo me queda una canción!”, se lamentó al llegar a su último tema de la jornada, “Good Looking”, que gustó tanto que le permitió estirarse entre aplausos.

El tercer día de esta edición del festival arrancó con el calor de la tarde, que no impidió que otros grupos contagiaran su ánimo.

Sigue leyendo:

· Robert Pattinson y Suki Waterhouse posan juntos por primera vez en una alfombra roja

· Conoce la nueva mansión de Robert Pattinson en Hollywood Hills

· Video: La reacción de Cardi B tras conocer personalmente a Robert Pattinson