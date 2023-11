Vaca fugitiva ataca a un policía en Nueva York y obliga a parar el tráfico

Un policía del estado de Nueva York fue atacado por una vaca fugitiva en Taconic State Parkway en Clinton Corners el domingo por la tarde. El incidente provocó una interrupción del tráfico, como se capturó en una transmisión de radio de la policía.

El encuentro tuvo lugar en los lados norte y sur de la avenida entre Slat Point Turnpike y Willow Lane, según informó el medio de noticias local Mid Hudson News.

Un policía estatal de Nueva York notificó al despacho que él y un segundo policía estaban tratando de detener el tráfico debido a una vaca negra en las cercanías de la milla 60 en el carril en dirección norte.

“Tengo un gran ganado en el camino”, dijo el policía al despacho, según se escucha en el audio de la transmisión de radio. “Estoy deteniendo el tráfico tratando de acorralar esta cosa”.

El funcionario describió a la vaca como grande y negra. Luego, se escuchó un “muu” largo y profundo en la transmisión. Entonces el policía dijo: “la vaca intentó atropellarme”.

Vaca de rodeo

El despacho le dijo al policía que creían saber quién era el dueño de la vaca suelta y se pusieron en contacto. Todo eso ocurrió mientras los dos policías intentaban manejar la vaca suelta.

“Está a punto de volver a encontrarse con el tráfico”, dijo el policía.

Poco tiempo después, al haber contactado con el dueño de la vaca, el despacho le dio más detalles al policía sobre el animal. “No son vacas agradables, son vacas que atan con cuerdas”, le dijeron. Posteriormente le preguntaron si tenía una cuerda, a lo que respondió con una risa.

Generalmente las vacas que necesitan ser atadas se suelen utilizar en entornos de rodeo.

La radio de la policía no transmitió la resolución del incidente y aún no está claro cómo se manejó exactamente la situación. No obstante, el despacho dijo que el propietario estaba en camino y no se escuchó nada sobre posibles víctimas ni accidentes de tránsito.

Accidentes por animales

No es la primera vez que ocurre algo así en Nueva York. En el mes de marzo, una vaca se escapó de un matadero y corrió suelta por las calles de Brooklyn. La cría de 4 meses estaba siendo entregada desde un camión al matadero Saba Live Poultry cuando escapó y comenzó a correr por las calles, generando temor en algunos transeúntes.

Luego la cría fue transportada de regreso a la granja de donde vino en Lancaster, Pensilvania.

Las colisiones con animales en carreteras en Estados Unidos, incluyendo ganado, son eventos que pueden ocurrir, pero no hay estadísticas precisas disponibles. Los informes de colisiones con animales a menudo incluyen una variedad de especies y no se desglosan específicamente por tipo de animal.

Algunas de las recomendaciones que hacen las autoridades en caso de encontrarse ganado en la víapara evitar accidentes, están: mantener la calma, advertir a otros conductores, llamar a emergencias (911) para notificar, no intentar manejar a la vaca o al animal, y seguir las instrucciones de las autoridades.

Sigue leyendo: