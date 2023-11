7 momentos clave en el caso por la demanda contra Edwin Castro y los $2,000 millones del Powerball

El pasado 8 de noviembre se cumplió un año del sorteo en el que un solo boleto de lotería fue premiado en California con los $2,000 millones del Powerball.

Según la lotería en ese estado, el ganador del premio más grande en la historia de juegos de azar en Estados Unidos es Edwin Castro.

Sin embargo, par de días después de que Castro fuera anunciado como ganador, otro hispano, identificado como José Rivera, presentó una demanda en la que alega que Castro cobró ilegalmente el premio, ya que él supuestamente es la persona propietaria del tiquete.

Bajo el alegado esquema, Urachi F. Romero habría tomado sin autorización el boleto que terminó en las manos de Castro.

Demanda fue presentada poco más de una semana después del anuncio de la lotería

El 14 de febrero, representantes de la lotería estatal anunciaron en una conferencia de prensa a Castro como el ganador legítimo. El supuesto ganador no participó del evento bajo el argumento de que quería mantener su privacidad.

Ocho días después, el 22 de febrero pasado, Rivera presentó la demanda que se ve actualmente en la Corte de Alhambra. En la denuncia son señalados Castro, Romero y la Lotería de California.

El documento señala que Rivera compró el boleto que contenía los seis números ganadores del Powerball en Joe’s Service Center de Altadena el 7 de noviembre pasado.

“Luego de que el demandado, ‘Reggie’ (Romero), le robó el boleto al demandante; José Rivera, el demandante, solicitó en varias ocasiones que le devolviera el boleto, pero el demandado rechazó devolverle el boleto al demandante”, lee el texto.

Cuando al día siguiente se reportó el sorteo, Rivera supuestamente le insistió a Romero que le devolviera el boleto, pero este respondió con excusas como que el tiquete no resultó ganador, y que, si lo encontraba, se repartirían el premio 50/50.

Ante el alegado chantaje de Romero, Rivera decidió alertar sobre la situación a la Lotería de California y a la Policía

El recurso, sin embargo, falla en establecer cómo el tiquete ganador pasó de las manos de Romero a las de Castro. Tampoco se especifica el vínculo entre ambos, ni entre Castro y Rivera.

Romero divulgó supuesto video de Rivera buscando boleto “robado”

Romero le rentaba en ese momento una habitación a Rivera en su casa.

En entrevista en mayo con New York Post, Romero dijo no conocer a Castro.

Además aseguró no haber robado el boleto ganador de la máxima suma. Sin embargo, añadió que su entonces inquilino le mostró el tiquete y le explicó la selección de cada uno de los números ganadores.

El entrevistado fue más lejos al divulgar un video en el que supuestamente se ve a Rivera de espaldas mientras busca desesperado el boleto en una habitación de la vivienda de Romero.

Retraso en el caso porque Castro no ha recibido documentos judiciales requeridos

La próxima audiencia está pautada para el 11 de diciembre, según el sumario del caso en el sistema de cortes del condado Los Ángeles. En ese encuentro se espera que se vea una moción para que la abogada de Rivera sea relevada del caso. Se desconocen, al momento, las razones.

Para el 27 de febrero está pautada una conferencia de manejo de caso y se deberá mostrar causa sobre la tardanza en la entrega de documentos a la parte demandada.

Los procesos como parte del litigio se han retrasado, en parte porque la parte demandante supuestamente no ha cumplido con el proceso de servicio, o el trámite para entregar al demandado o demandados los documentos del caso.

Uno de los argumentos del abogado de Castro, David De Paoli, es que la persona encargada de entregar la documentación le proporcionó, por error, los papeles al padre de Castro que se llama como él.

Castro no ha dejado de invertir en mansiones y autos a pesar del pleito judicial

A pesar de la disputa legal, Castro no ha dejado de gastar el dinero en autos de lujo y mansiones.

Son tres las viviendas exclusivas que ha comprado en menos de un año, según reportes periodísticos. La primera estructura fue comprada en marzo por $25.5 millones en Hollywood Hills. La segunda comprada poco después es estilo japonés y está ubicada en Altadenañ; costó unos $4 millones. La tercera propiedad en la que Castro invirtió unos $47 millones ubica en Los Ángeles. Según los reportes, la transacción se realizó en septiembre.

Adicional a las mansiones, Castro habría adquirido un Porsche 911 estilo “vintage” a un costo de $250,000.

Al multimillonario se le vio en el auto en un banco Chase en Los Ángeles en abril. Castro cargaba con aparentes sobres con dinero mientras sonreía de esquina a esquina. Un escolta lo acompañaba.

A mediados de este mes, a Castro se le vio en el exterior de una de sus mansiones examinando dos Porsches antiguos que podría añadir a su colección.

Adicional, el hispano habría invertido en una camioneta Ram 1500 TRX y tres Volkswagen Karmann Ghias.

Abogado de Castro asegura que saldrá victorioso del pleito

Aunque Castro no ha hecho expresiones públicas sobre su ganancia y el alcance de la demanda, su abogado ha insistido en que el pleito es uno sin fundamento y que el tiempo les dará la razón.

En declaraciones a The U.S. Sun en septiembre, el abogado aseguró que Castro está haciendo muchas cosas buenas con el dinero, aunque no quiera hablar con los medios.

“El no quiere hablar con los medios”, indicó De Paoli.

“El es un tipo muy humilde, inteligente…joven, pero no es un fiestero, él es muy cercano a su familia; está gastando bien el dinero”, aseguró el abogado.

Previamente, el defensor legal señaló: “No hay ninguna base o fundamento legal en esta demanda. En este punto, nosotros estamos trabajando en el proceso de servicio, pero hay problemas enormes con la demanda”.

“En un punto, va a ser claro que Edwin G. Castro es el propietario legítimo del boleto”, insistió.

“Yo no sé si ellos quieren que se les pague y obtener dinero, pero no van a recibir un solo dólar“, añadió el representante legal sobre las posibles intenciones de los otros dos hispanos.

Cámaras de seguridad habrían captado a Castro comprando el boleto

A mediados de este mes, el representante legal reveló al mismo medio que revisó el material de cámaras de seguridad en Joe’s Service Center y que el mismo muestra a su cliente comprando el boleto de lotería.

“Yo he revisado personalmente el material de CCTV (circuito cerrado de televisión) y es muy claro. Sin duda, Edwin Castro compró el boleto ganador del Powerball”, indicó el abogado.

El contenido no ha sido divulgado públicamente hasta el momento.

Dos de los involucrados enfrentan problemas con la ley

Por otro lado, también este mes, el Departamento de Policía de Pasadena confirmó a The U.S. Sun que Rivera fue acusado de presentar una denuncia falsa ante agentes de esa oficina.

“El acusado José Rivera Campos (alias José Campos Rivera) fue acusado con violación de la sección 148.5(a) (presentar un informe de delito falso) del Código Penal en el caso 3PD01873″, indicó el Departamento de Policía de Pasadena.

Previo a la confirmación de la radicación de cargos, Estela Richeda declaró que su cliente estaba listo para enfrentar cargos si ese es el curso de acción del Departamento de Policía de Pasadena.

Rivera tampoco ha hecho declaraciones públicas desde que presentó la demanda y acudió a la Policía.

En el caso de Romero, este resultó convicto en julio de posesión de drogas y armas. Fue sentenciado a pasar 56 días en una cárcel del condado Los Ángeles.

Lotería de California se ha reafirmado en que Castro es el ganador legítimo

Desde que trascendió la demanda, personal de la Lotería de California se ha reafirmado en que Castro es el ganador legítimo de los $2,000 millones. Algunos de los argumentos de los abogados de la entidad es que la lotería se basa en estrictos requisitos de verificación de premios mayores y no anuncia oficialmente a un ganador hasta que se realiza una investigación a fondo.También han planteado que el mero hecho de que una persona compre un boleto no lo hace ganador de un premio de lotería. Sobre el material de las cámaras en el negocio, lo ha identificado como contenido privado que no será divulgado públicamente.

Sigue leyendo:

Video muestra a José Rivera buscando boleto ganador de los $2,000 millones del Powerball que supuestamente le robaron en California

Dos de los involucrados en caso de Edwin Castro por los $2,000 millones del Powerball enfrentan problemas con la ley

Imágenes de cámaras confirman que Edwin Castro compró boleto ganador de los $2,000 millones del Powerball en California