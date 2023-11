¿Cómo sobrevive Carlos Calderón? El mexicano actualmente no trabaja en televisión

La salida de Carlos Calderón del programa de televisión ‘Despierta América’ ha sido una de las más controversiales de este 2023. Sin embargo, luego de unos cuantos meses volvió a trabajar en la pantalla chica, pero desde Telemundo, hecho que dejó a muchos perplejos, pero, ¿qué está haciendo actualmente?

“Estoy ahorita gozando de mi familia. Además, este tiempo que he tenido me ha servido para adelantar unos proyectos que tenía como empresario. Ustedes saben que tengo un proyecto de arquitectura de casas; vamos a estar apoyando la comunidad teotihuacana en México”, dijo el presentador de televisión a Mezcal TV.

El mexicano Carlos Calderón acompañado del resto de los conductores de ‘Despierta América’. / Foto: Mezcalent.

El mexicano destacó que le ha sacado el mayor provecho posible a la nueva oportunidad que la vida le dio: “Así que me he dedicado a ser empresario en lo que vuelvo a regresar, valga la redundancia, a la televisión, que, pues me dará mucho gusto, muy pronto“.

Pero, ¿volverá pronto a la televisión?: “Ya tengo ahí unas conversaciones pendientes, a ver si se logra pronto. La colaboración con Hoy Día para mí fue maravillosa. Estuvimos trabajando ahí cerca de mes y medio, pero las condiciones ahorita no eran las propicias para que yo estuviera formalmente en el programa”.

La pareja sentimental de Vanessa Lyon explicó cómo es su pequeño hijo: “(León) es un tremendo, no le falta un gramo de energía. Todo el día está corriendo, gozando, riéndose, pero yo, pues me la gozo, me la gozo mucho con él”.

La venezolana Vanessa Lyon, Carlos Calderón y su hijo León. / Foto: Mezcalent.

Calderón se encuentra un poco entusiasmado con la llegada de 2024 y dijo durante la conversación lo siguiente: “Ya el año nuevo, vida nueva y espero que traiga algunas bonitas colaboraciones, si no entrar de lleno a participar con ellos”.

Antes de finalizar la entrevista con Mezcal TV Vanessa agregó que: “Queremos una Navidad, un poquito diferente este año, entonces estamos indecisos si presentarle la nieve a León por primera vez, pero todo depende del proyecto que Carlos mencionó. Entonces basado en eso es que vamos a hacer, pero la idea es crear experiencias nuevas con el bebé ahorita que está chiquito, si nos deja”.

