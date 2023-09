Carlos Calderón festeja el segundo cumpleaños de su hijo tras su repentina ausencia en Telemundo

El presentador de televisión Carlos Calderón ha recibido una gran cantidad de mensajes debido a que lo extrañan en el programa ‘Hoy Día’, espacio que transmiten de lunes a viernes en la mañana a través de Telemundo, y es que varios manifestaron su descontento por solamente haberlo visto durante tres semanas.

Sin embargo, el mexicano ahora no deja de mantenerse activo en su perfil de la red social de la camarita donde supera los 355,000 seguidores, pues fue así como les mostró a ellos lo que se encontraba realizando y es que el pasado 5 de septiembre su pequeño hijo estaba cumpliendo 2 años.

“Cuando las cosas se hacen con amor, siempre se gana. Feliz cumpleaños amado León y feliz aniversario de mamá Vane. Los amo”, fue el tierno mensaje que acompañó la postal familiar que subió a la aplicación.

“Happy Birthday para ese príncipe!!!!! Felicidades”, “Carlitos regresa a hoy día porfa, ojalá te dejen”, “Feliz cumpleaños Leoncito que papá Dios siempre este presente en tu caminar. Eres un regalo para tus papis. Además, estás hermoso”, “Dios los bendiga siempre. Que lindo verlos juntos rodeados de amor y en amor. Bendiciones infinitas para cada uno de ustedes“, “Donde hay respeto, hay amor, una familia feliz, es un niño feliz, Leoncito está hermoso”, “Dios los bendiga muy bella tu familia Carlitos, espero verlo pronto en TV”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

¿Cuánto tiempo estaría Carlos Calderón en ‘Hoy Día’?

“Me sentí muy bien, fue muy divertido, sobre todo porque el público creo que me recibió con mucho cariño y además ustedes saben que muchos de los colegas trabajan aquí, entonces desde que entré a la puerta desde el policía me saludó, camarógrafos, editores, todo mundo. Entonces fue muy bonito y a mí me encanta llevarle siempre lo mejor al público”, expresó el conductor.

Myrka Dellanos fue la encargada de revelar el tiempo que estaría en el canal: “Sabemos que vas a estar por dos semanitas y, ¿cómo crees que te va a ir con ellos porque vas a tener que dejar la casita por un tiempo y estar ahí en la mañana?”.

