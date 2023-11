Jomari Goyso sobre la ganadora del Miss Universo 2023: “Mujeres compitiendo por un físico”

El pasado sábado 18 de noviembre en El Salvador hicieron la ceremonia del Miss Universo para conocer a la representante de la banda para este nuevo año. A su vez, fue una noche llena de muchas sorpresas, donde algunas de ellas rompieron con los estereotipos y estándares establecidos desde hace tiempo y Miss Nicaragua resultó ser la ganadora.

“¿Qué opinas que la Miss Nicaragua ganara el Miss Universo?”, fue una de las consultas que le hicieron al presentador de televisión Jomari Goyso. El talento de Univision se tomó el tiempo de aclarar que: “Me han hecho miles de preguntas sobre el Miss Universo que ganó Miss Nicaragua”.

“Yo sé que la gente dice, pero tú hiciste Nuestra Belleza Latina. Nuestra Belleza Latina es un reality show en el que las chicas que han ganado Nuestra Belleza Latina realmente no hubieran ganado si se presentaran al Miss Universo porque el Miss Universo tiene unas reglas y unas cosas que para mí es (…)”, dijo Goyso en la red social de la camarita, donde supera los dos millones de seguidores.

“Nunca he sido muy de reinados porque me parece que al final de cuentas todas las mujeres deben de ganar, todas las mujeres tienen el derecho de ganar. Y al final de cuentas, mujeres compitiendo por un físico porque, les guste o no les guste, Miss Universo está basado en un físico, entonces siento que a veces se contradicen un poco con el movimiento en el que estamos”, explicó el español en sus historias.

Diversas personalidades del mundo del entretenimiento se han manifestado tras darse a conocer a la ganadora. Por ello, una de las más esperadas había sido la de Jomari y no fue hasta el pasado lunes cuando finalizó el video diciendo: “Estoy feliz por quien gane, pero es un poco mi pensamiento. No soy muy de esos reinados, siempre lo he dicho. Pero felicidades a todas”.

