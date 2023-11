VIDEO: Lupita Jones quedaría fuera de Miss Universo México debido a que ya habría otro director

Después de que la nicaragüense Sheynnis Palacios fuera coronada Miss Universo 2023, la propietaria de Mexicana Universal, Lupita Jones, admitió que podría perder la licencia de México en el certamen de belleza más importante del mundo.

“Miss Universo no me ha confirmado nada, y hasta ahora no lo hace, aunque pues todo apunta a que es verdad todo lo que se está diciendo”, comentó la Miss Universo 1991 en una transmisión en redes sociales.

Jones dejó entrever que el trato de la organización durante el certamen de este año le dio algunos motivos para entender que no tendrá la marca.

“Las cosas como se han estado presentando, las situaciones que me tocó enfrentar aquí, apuntan a que sí hay otro director de Miss Universo en México“, confesó.

La modelo y actriz aseguró que se guardó los problemas en la organización de Anne Jakapong con el propósito de no eclipsar la participación de la mexicana, Melissa Flores, quien no pasó el corte de 20 semifinalistas.

Medios han reportado en las últimas semanas que la batuta para elegir representante mexicana en la próxima edición de Miss Universo podría ser tomada por la ex reina de belleza Cynthia de la Vega, con quien Jones tuvo algunos conflictos.

En el video, Jones se quejó de los cambios en las reglas en Miss Universo, acusando que el certamen se ha convertido en “un circo que busca atención mediática barata, a través de situaciones que distraigan la atención hacia lo verdaderamente importante”.

Lo anterior toma forma de respuesta a decisiones que ha tomado la actual dirección del certamen, como la aceptación de candidatas transgénero, madres y concursantes de “talla grande”.

Jones también se refirió a la renuncia de la organización de Paula Shugart, presidenta por más de dos décadas, poco tiempo después de que la marca dueña de Miss Universo se declarara en bancarrota.

“La salida de Paula Shugart nos dejó a todos en shock, pero yo estaba segura que no tardaba en salir porque no está de acuerdo en muchas cosas de las que están pasando (en Miss Universo)”, añadió.

Tras el reciente anuncio de que la próxima sede de Miss Universo será México, Jones también lanzó una advertencia hacia los inversionistas interesados en unirse al proyecto, pero, sin dejar de ver el lado positivo para la difusión de ese país.

“Que se aproveche la difusión para nuestro país, finalmente es lo que importa… Nada más, mucho cuidado a todos los inversionistas que estén interesados en formar parte de esto allá en México, porque pues ya sabemos que ‘el dueñe’ del concurso está en bancarrota y además hay muchas notas que lo acusan de fraude”.

