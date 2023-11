Seguro Social: La fecha clave para los avisos por internet de aumento por COLA para 2024

A principios del próximo mes, los beneficiarios del Seguro Social que están registrados en la aplicación “my Social Security” comenzarán a recibir avisos por internet sobre el aumento por COLA (Ajuste por costo de vida) que se verá reflejado en sus cheques mensuales.

A los usuarios adscritos al servicio en línea les llegarán las notificaciones a través del “Message Center” (centro de mensajes) de su cuenta en my Social Security.

“Usted puede acceder a esta información a principios de diciembre antes de recibir la notificación por correo (postal). Las cantidades de beneficios no estarán disponibles antes de diciembre. Dado que usted recibirá la notificación de COLA en línea y por el correo postal, no necesita contactarnos para saber su nueva cantidad de beneficio”, explica la oficina en un blog en su sitio de internet.

Los beneficiarios tenían hasta el 14 de noviembre pasado para habilitar una cuenta en el sistema y así recibir información sobre la nueva alza.

Cuándo llegarán la carta de COLA por correo postal

En el caso opuesto, el Seguro Social le enviará una carta por correo postal con detalles sobre el incremento en algún momento durante el mismo mes.

“Esta (my Social Security) es una forma segura y conveniente de recibir avisos de COLA por internet y guardar el mensaje para más tarde. También puede optar por no recibir avisos por correo que están disponibles por internet. Asegúrese de elegir su forma preferida para recibir notificaciones de cortesía para que no pierda su aviso de COLA por internet, de forma segura y conveniente”, recomienda la entidad.

El SSA le recordó a los recipientes que sus servicios son gratuitos y alertó de las artimañas de posibles timadores para robar información sensitiva.

“Ninguna agencia gubernamental o compañía de buena reputación solicitará su información personal o solicitará honorarios anticipados por servicios en forma de transferencias de dinero o tarjetas de regalo. Evite ser víctima de fraude por teléfono o fraude por internet (conocido en inglés como «phishing») al no revelar información personal, ni seleccionar vínculos o enlaces maliciosos, ni abrir archivos adjuntos maliciosos. Puede informarse mejor sobre las diferentes maneras en que protegemos su información personal y su cuenta my Social Security aquí (solo disponible en inglés)”, añade la SSA en la sección de noticias sobre COLA.

Primeros pagos con aumento por COLA serán enviados el 29 de diciembre

Debido a los días festivos, el Seguro Social tramitará los primeros pagos con el aumento de 3.2% por COLA el 29 de diciembre a los beneficiarios del programa de Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI).

Después de esa primera entrega, distribuirá el resto de los pagos correspondientes al mes de enero con base en un calendario organizado según los días de cumpleaños de los beneficiarios.

Las transferencias electrónicas se realizan cada miércoles.

