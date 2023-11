Truth Social de Trump demanda a 20 medios de comunicación por informes de pérdidas financieras

La plataforma Truth Social, red social del expresidente Donald Trump, ha iniciado una demanda contra 20 organizaciones de medios de comunicación, alegando que realizaron declaraciones difamatorias que perjudicaron la reputación de la empresa.

La demanda, presentada en un tribunal de Florida, acusa a los medios de informar falsamente sobre pérdidas financieras, calificándolos de “imprudentes y maliciosos”.

La compañía sostiene que la pérdida reportada de $73 millones fue una “total invención” y parte de un “esfuerzo coordinado” para dañar a Truth Social. La demanda señala que los medios citaron una presentación de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) que no respaldaba la cifra.

“Este número fue una total invención. Cada acusado, en aparente coordinación, informó exactamente el mismo número falso con aproximadamente 24 horas de diferencia entre sí, cada uno citando una presentación pública de la Comisión de Bolsa y Valores (“SEC”), en la que la misteriosa pérdida de 73 millones de dólares no aparece en ninguna parte”, dice el comunicado.

Los medios demandados son Reuters, The Guardian, The Miami Herald y su editor ejecutivo Alex Mena, The Daily Mail, CNBC, Mediaite, The Hill, Forbes, Axios, The Daily Beast, Gizmodo, Salon.com, MarketWatch, New York Daily News, Newsweek, MSNBC, Deadline, The Hollywood Reporter, Benzinga y Rolling Stone.

Perjudicar la reputación

La empresa matriz de Truth Social sostiene que esta acción mediática tenía como objetivo perjudicar su reputación, situación financiera y la fusión planeada con Digital World Acquisition Corporation (DWAC).

La demanda se centra en una presentación ante la SEC del 13 de noviembre, revelando pérdidas netas de $31,6 millones desde la fundación de Truth Social en febrero de 2021.

Las verdaderas cuentas de Truth Social serían una pérdida neta de $59 millones en el año que finaliza el 31 de diciembre de 2021; una ganancia neta de $50,5 millones en el año que finaliza el 31 de diciembre de 2022; y una pérdida neta de casi $23 millones en los seis meses que finalizan el 30 de junio de 2023.

La compañía reconoce que la situación financiera plantea “dudas sustanciales” sobre su continuidad y la posibilidad de cumplir con sus obligaciones. La presentación también resalta los desafíos asociados con el historial legal del expresidente Trump, mencionando la incertidumbre sobre la fusión con DWAC.

La demanda alega que, tras exigir retractaciones y disculpas, las organizaciones de medios no se retractaron públicamente ni se disculparon. Si bien algunas organizaciones han emitido “correcciones” o “actualizaciones” que pasaron desapercibidas, ninguna se ha retractado de los artículos difamatorios ni se ha disculpado públicamente, afirma la demanda.

Daños compensatorios

Truth Social busca $1,500 millones en daños compensatorios, especiales y punitivos, así como los ingresos obtenidos por las empresas demandadas a través de sus informes.

La empresa solicita un juicio con jurado para abordar las consecuencias de lo que consideran “mentiras generalizadas” en los informes, que, según afirman, han afectado negativamente a los inversores y han obstaculizado la capacidad de Truth Social para recaudar capital adicional.

Sigue leyendo: