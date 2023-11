Ataque brutal: otro recluso de Alabama que fue golpeado por pandilleros requirió cirugía cerebral

Un nuevo incidente de violencia ha sacudido el sistema penitenciario de Alabama, esta vez con Klifton Adam Bond, de 38 años, como víctima. La madre del recluso, Rebecca Crafton, ha denunciado una serie de ataques brutales por parte de pandilleros dentro del Centro Correccional Donaldson en Bessemer, que han dejado a su hijo gravemente herido y dependiendo de un andador.

Crafton recibió la impactante noticia a través de su familia el 6 de noviembre, cuando se enteró de que su hijo, cumpliendo una condena de 20 años por conspiración para cometer robo, había sido trasladado de la prisión a un hospital.

La gravedad de las lesiones, que incluyen un traumatismo craneoencefálico, ha llevado a Bond a someterse a una cirugía cerebral.

“Mi hijo había sido golpeado. No podía hablar con él. No sabía lo que había pasado, y yo… todavía no tengo un diagnóstico para mi hijo más que lo que me acaba de decir hace un tiempo que es un dolor intenso”, dijo Crafton a Fox News Digital. “Le gotea la cara, le duelen las manos, tiene un brazo roto. Y le dieron un andador”.

No le informaron nada

La madre, desesperada por respuestas, djo al medio que el director de la prisión, hasta ahora reticente a proporcionar detalles, mencionó la cirugía cerebral durante una conversación, aunque citó la Ley de Responsabilidad y Portabilidad del Seguro Médico (HIPAA). Tamboco habría dicho que su hijo fue apuñalado.

La falta de transparencia ha dejado a Crafton cuestionándose las circunstancias precisas del ataque a su hijo.

Casi dos semanas después, la información sigue siendo escasa, y Crafton ha tenido conversaciones limitadas con su hijo, quien, según ella, apenas puede hablar debido a la inflamación de la lengua. La situación se agrava por el hecho de que Bond, ahora usando un andador, experimenta dificultades para comunicarse telefónicamente.

“Apenas puede hablar. Habla como un niño de 2 años”, dijo Crafton a Fox. “Entonces… es muy difícil para él llamar por teléfono: tener que levantarse de la cama, subirse a un andador e intentar alcanzar el teléfono”.

El Departamento Correccional de Alabama (ADOC) ha confirmado a Fox News Digital que Bond fue trasladado a la unidad de atención médica con un traumatismo craneoencefálico y que está siendo investigada una posible agresión entre reclusos.

Abusos reiterados

Este no sería el primer incidente de abuso que Bond experimenta en la prisión de Bessemer, según Crafton, quien afirma que su hijo ha sido sometido a amenazas y abusos por parte de pandillas carcelarias.

“Seguían pidiendo dinero todos los días… Me pedía dinero a través del número de teléfono de otra persona. Me pedía dinero”, contó la mujer al medio. “Yo estaba como, ‘Dios mío, acabo de enviarte dinero’. Le dije: ‘Ya no me amas. Me usaste. No me vuelvas a llamar nunca más. Si solo vas a pedir dinero, no me llames más'”.

La familia está exigiendo respuestas y transparencia, señalando la necesidad de cambios dentro del sistema penitenciario.

La tía de Bond, Barbara Anne Turner, expresó su indignación ante la falta de información y transparencia, calificando la situación de cruel para las familias.

Este caso se suma a las críticas ya dirigidas hacia el ADOC por otros ataques entre reclusos, incluyendo palizas mortales y agresiones sexuales, que han generado preocupación sobre la seguridad dentro de las prisiones de Alabama.

