Laura Flores muestra su postura tras la reconciliación de Elizabeth Gutiérrez y William Levy

La revista People en Español está enfocada en contenido de entretenimiento y en su cuenta de Instagram superan los cinco millones de seguidores, plataforma donde mantienen al día a todos sus fanáticos, ya que revelan cualquier detalle que vaya surgiendo.

El pasado martes subieron una captura de pantalla de una foto colgada por Elizabeth Gutiérrez, donde se muestra acompañada de su pareja sentimental William Levy. Además, la postal fue acompañada por el siguiente mensaje que dice: “El amor de mi vida. Mi hombre”. A su vez, los comentarios no se hicieron esperar y uno de ellos fue de Laura Flores, quien expresó lo siguiente: “Amo verlos juntos”.

Sin embargo, la opinión de Flores no fue vista de la mejor manera, debido a que varios de los internautas se tomaron el tiempo de manifestar expresiones en su contra porque no consideran prudentes sus palabras en una relación en la que han terminado muchas veces.

“Usted a ella no la aprecia. Si la apreciará la aconsejaría para que no aguante tanto y se diera valor. O ¿será que usted es igual que ella? O será, ¿qué lo que acaba de decir es para hacerle creer a ella que si la aprecia? Cuánta hipocresía. El que quiere de verdad ayuda, no desayuna y usted no ayuda en nada con su consejo. Cuántas mujeres que valen una guayaba Dios mío. Excúseme dama, que la respeto, pero alguien tiene que decirle una verdad, aunque a usted no le guste”, le dijo un usuario de la red social de la camarita.

La actriz Laura Flores fue fuertemente criticada por aplaudir el regreso entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez. / Foto: Mezcalent.

Gutiérrez llegó a recibir muchos comentarios en su contra tras darse a conocer que volvió con el padre de sus dos hijos. Recordemos que él en diversas oportunidades ha sido acusado de infiel, lo que los ha llevado a ellos a terminar en más de cinco ocasiones.

“Sea seria, esa mujer es vergüenza al género femenino, carece de dignidad”, “O sea, te encanta ver una pareja donde uno de ellos es infiel y la otra persona no tiene dignidd y lo sigue aceptando”, “Amas a los cuernitos entonces”, “No Laura, esta mujer simplemente no se valora, no se quiere un poquito y lo que da es lástima”, fueron otras de las reacciones en el post.

