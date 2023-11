Cynthia Klitbo acepta haber tenido un romance con una mujer y revela si le gustaría tener otro

La actriz Cynthia Klitbo es una de las participantes de la segunda temporada de ‘Secretos de Villanas’ que estrenaron el pasado 26 de octubre y ha dejado a más de uno perplejo con los pormenores que las distintas personalidades del mundo del entretenimiento han estado revelando.

En un nuevo episodio, la venezolana Gaby Spanic llegó a realizar una consulta: “¿Han tenido experiencias amorosas con mujer?”, y la mexicana no dudó ni un segundo en darle una respuesta y con firmeza dijo: “Sí”.

Cynthia Klitbo trabajando en ‘Minas de Pasión’. / Foto: Mezcalent.

Por si fuese poco, tomó la determinación de mencionar algunos detalles tales como: “Con una de mis hermosas mejores amigas. No me arrepiento porque fue hermoso y seguimos siendo muy buenas amigas”.

La actriz de 56 años aprovechó para destacar que hace algún tiempo muchas personas se casaban haciéndole creer al resto que eran heterosexuales, ya que deseaban esconder su verdadera orientación sexual y así también evitaban el rechazo del resto. A su vez, mencionó una experiencia que tuvo con el actor Jorge Antolín.

“A mí me parece mucho más honesto que la gente ejerza el amor. Cada quien puede hacer con su flor lo que se le dé la gana“, añadió durante la conversación.

La mexicana Cynthia Klitbo vivió un escándalo al finalizar su relación con Juan Vidal. / Foto: Mezcalent.

De igual manera, Cynthia comentó que no tendría algún tipo de problema volver a sostener un amorío con una persona de su mismo sexo. “Si yo ahorita conozco una chava que a mí me prende, no tendría broncas… yo nunca he estado cerrada, pero nunca me he enamorado de una mujer”.

Cynthia Klitbo recordó su matrimonio con Jorge Antolín

“De repente tocan a la puerta y un muchacho guapo toca (y pregunta por Jorge Antolín) con cara de agobio. En ese entonces, no se me pasó por la cabeza, pero a mi mamá y a mi amiga sí. Fui a la recámara, porque él se encerraba cuando yo tenía visitas, y le dije ‘te busca fulano de tal”, dijo la mexicana en una entrevista que le hizo Matilde Obregón.

“Desde que volteó la cara lívida, lo agarró del brazo, lo sacó al balcón, y el otro lo manoteaba… Y así como entró, lo sacó a la calle. Mi mamá se dio cuenta (de que tenían un romance)“, agregó durante la conversación.

Sigue leyendo:

· Ex de Rey Grupero, Cynthia Klitbo, reapareció desde la cama de un hospital tras operación de emergencia

· Niurka Marcos luego de arremeter en contra de Cynthia Klitbo le agradece las advertencias sobre Juan Vidal

· Cynthia Klitbo acusa a integrante de ‘La Casa de los Famosos 2’ de violentarla: “es una persona que siempre está de mal humor”