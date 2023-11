Rodrygo sufrió ataques racistas por su discusión con Messi: “La lucha continúa”

El futbolista brasileño, Rodrygo publicó un mensaje en sus redes sociales criticando duramente las actitudes racistas que había recibido desde la derrota en las Eliminatorias para el Mundial 2026.

El futbolista del Real Madrid indica que sus redes sociales fueron “invadida por insultos”, como ha denunciado.

“Los racistas siempre están de servicio. Mis redes sociales han sido invadidas con ofensas y todo tipo de tonterías. Está ahí para que lo vea todo el mundo. Si no hacemos lo que ellos quieren, si no nos comportamos como ellos creen que debemos, si llevamos algo que les molesta, si no bajamos la cabeza cuando nos agreden, si ocupamos espacios que ellos creen que son sólo suyos, los racistas actúan con su comportamiento delictivo. Lástima para ellos. ¡No nos detendremos!”, exclama Rodrygo, que también ha compartido dos historias en Instagram donde defiende que “la lucha continúa”.

Os racistas estão sempre de plantão. Minhas redes sociais foram invadidas com ofensas e todo tipo de absurdo. Está aí pra todo mundo ver!



Se não fazemos o que eles querem, se não nos comportamos como eles acham que devemos, se vestimos algo que os incomoda, se não baixamos a… pic.twitter.com/JtsPYrQPDT — Rodrygo Goes (@RodrygoGoes) November 23, 2023

En estos momentos tanto el madridista como su equipo se encuentran analizando y estudiando las vías legales que se pueden transitar en un caso como el vivido.

La iniciativa que ya comienza a tener apoyos públicos, como sus compañero Éder Militao (“¡No vamos a parar! Estamos contigo en esta lucha, hermano”) o Vinicius (“¡¡¡No vamos a parar!!!”). Un Rodrygo y Vini que son caras visibles de la lucha contra el racismo. En el fútbol y en la sociedad en general. Sin ir más lejos, el 7 del Madrid lanzó una campaña recientemente en Brasil donde, acompañando a un primer plano propio aparece una contundente frase: “Racismo, no finjas que se ve”.

Neymar también mostró su apoyo: “¿Detenernos? Nunca será opción”. Además, Richarlison y Vinicius Jr también lo respaldaron con emojis.

Cara a cara de Messi y Rodrygo

El exjugador del Barça y el delantero madridista se enzarzaron después de los incidentes que retrasaron el inicio del partido. En medio de la trifulca, que los propios jugadores intentaron apaciguar sin éxito, Messi ordenó a sus compañeros retirarse a vestuarios y amenazó con no disputar el partido.

Aquello no gustó a los futbolistas de Brasil y se vio a varios discutir con los argentinos ante la incertidumbre del momento. Rodrygo y De Paul, jugador del Atlético de Madrid, dialogaban con aparente tranquilidad, pero cuando se acercó Messi a ellos subió la temperatura y el tono cambió.

El cruce completo entre Messi y Rodrygo Goespic.twitter.com/jNyO915WZS — Pablo Giralt (@giraltpablo) November 24, 2023

Messi agarró a Rodrygo por la nuca. Luego el madridista debió decir algo que no gustó al ’10’ de Argentina, que replicó con mayor vehemencia. Según el diario Olé, Messi se encendió y se dirigió al jugador brasileño así: “¿Por qué somos cagones? Somos campeones del mundo”.

Durante varios segundos se mantuvo el encontronazo entre los dos jugadores. De Paul les separó y le señaló a Rodrygo hacia la grada para justificar la decisión de salir del campo por la dureza de los incidentes en el estadio de Maracaná. Cuando más futbolistas de ambos lados se acercaron, el asunto pareció quedar zanjado.

