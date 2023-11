Thanksgiving 2023: Cuáles son los mejores partidos del día, horario y dónde ver

Este jueves en Estados Unidos se celebra Thanksgiving o Acción de Gracias, una de las celebraciones más importantes del país. En este día las familias suelen cenar y dar las gracias por todo el año. Además de comer el tradicional pavo.

Pero además de la cena y ver el tradicional desfile Macy’s Thanksgiving Day Parade de la ciudad de Nueva York. El día de Acción de Gracias también trae una interesante cartelera deportiva. Con juegos de la NFL que ya son tradición y otros de la NBA y NHL en los días posteriores. Estos son algunos de los mejores partidos del Thanksgiving.

NFL

El Día de Acción de Gracias presenta tres emocionantes enfrentamientos en la NFL. El primero de ellos serán los Green Bay Packers enfrentándose a los Detroit Lions a las 12:30 hora ET / por FOX.

Más tarde ese día, la emoción continúa cuando los Washington Commanders quienes se enfrentan a los Dallas Cowboys. Este encuentro se llevará a cabo a las 16:30 ET / por CBS.

Y cerrando la cartelera del día en la NFL con los Seattle Seahawks ante los San Francisco 49ers. Este partido será a las 20:20 ET / por NBC.

El domingo continuará la NFL con choques interesantes de la fecha 12 con partidos como los Tampa Bay Buccaneers contra Indianapolis Colts, Pittsburgh Steelers contra Cincinnati Bengals y New York Giants vs. New England Patriot.

NHL

Para los amantes del hockey, la NHL ofrece una emocionante lista de juegos durante todo el fin de semana. Aunque no habrá juegos el Día de Acción de Gracias, lo más destacado es el enfrentamiento del al día siguiente, en el que los New York Rangers se enfrentan a los Philadephia Flyers.

NBA

La NBA tampoco tendrá encuentros el mismo día de Thanksgiving, sin embargo, el día siguiente habrá una cartelera bastante interesante en el tabloncillo estadounidense. Empezando por Orlando Magic vs. Boston Celtics a las 14:30 ET.

Memphis Grizzlies vs. Phoenix Suns a las 17:00 ET, New york Knicks vs. Miami Heat (19:30 ET), Toronto Raptors vs. Chicago Bulls (19:30 ET) y Golden State Warriors vs. San Antonio Spurs a las 22:00 ET, serán de los más destacados de la jornada.

