Trump llamó a Milei y le dijo que espera visitarlo en Argentina próximamente

El expresidente Donald Trump habló por primera vez con el presidente electo de Argentina, el ultra liberal Javier Milei, en una llamada telefónica este jueves. Según confirmó el futuro presidente argentino, Trump le dijo que planea viajar próximamente al país sudamericano para conocerlo.

No obstante, la oficina del presidente electo arentino no precisó una fecha sobre cuándo pretende viajar el expresidente estadounidense a Buenos Aires. La toma de posesión de Milei está prevista para el 10 de diciembre, y no contará con la presencia del presidente Joe Biden debido a que tiene otros compromisos.

“El presidente electo recibió anoche una llamada del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien lo felicitó y señaló que su triunfo por amplio margen en las elecciones del pasado domingo tuvo un gran impacto a escala global”, informó la oficina de Milei.

¿Reunión Trump-Bolsonaro-Milei?

Previamente el periodista argentino Luis Majul detalló en su cuenta X, antes llamada Twitter, que la llamada fue a las 12:00 am, hora de Argentina. La conversación, apuntó el periodista, fue en inglés, aunque no detalló si el presidente electo argentino tuvo un traductor, debido a que no habla el idioma.

Milei respondió al tuit del periodista diciendo: “Efectivamente, así fue”.

Además, Majul informó que Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, fue quien “facilitó” el contacto entre Milei y el expresidente Trump. “Así es”, publicó Milei en otro tuit en respuesta a esa información.

El presidente electo argentino retuiteó otro tuit en el que aseguran que se reunirá tanto con Trump como con Bolsonaro. A los tres políticos se los compara frecuentemente.

La presidencia de Trump fue “un ejemplo”

Milei y Trump ya habían intercambiado varios mensajes en redes sociales, pero esta fue la primera vez que hablaron por llamada telefónica. Antes de eso, Trump lo había felicitado en una publicación en su red Truth Social, que luego grabó en un video de 25 segundos.

“Felicitaciones a Javier Milei por una gran elección como presidente de Argentina. ¡El mundo entero te estaba mirando! ¡Estoy muy orgulloso de ti”, aseguró Trump. “¡Darás un giro a tu país y harás que Argentina sea grande otra vez!”, agregó.

Como respuesta al video, el presidente electo de Argentina agradeció en otra publicación el mensaje de Trump, en el que además destacó los cuatro años de Trump en la Casa Blanca.

“Su presidencia fue un ejemplo para todos los que defendemos las ideas de la libertad y espero conocerlo pronto. No tengo dudas de que vamos a Hacer Argentina Grande Otra Vez”, dijo Milei, y luegó concluyó con su típica frase: “¡Viva la libertad carajo!”.

¡Muchas gracias Presidente @realDonaldTrump!



Su presidencia fue un ejemplo para todos los que defendemos las ideas de la libertad y espero conocerlo pronto.



No tenga dudas de que vamos a Hacer Argentina Grande Otra Vez



¡VIVA LA LIBERTAD CARAJO! https://t.co/5ejSEIvPd8 — Javier Milei (@JMilei) November 23, 2023

También habló con Biden

La llamada entre Trump y Milei se produjo horas después de la conversación telefónica del presidente electo argentino con Biden.

En esa conversación, Milei le expresó su reconocimiento a Biden por su gestión en la liberación de los rehenes en “manos del grupo terrorista Hamás”. Asimismo, coincidieron en remarcar la importancia del fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

“Milei le habló de la energía y los alimentos con que Argentina cuenta y puede contribuir con el mundo. Fue un diálogo muy fluido”, detalló sobre el diálogo Diana Mondino, la probable futura ministra de exteriores de Milei.

