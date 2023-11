Esto es lo que tendrá que pagar Britney Spears a Sam Asghari por su divorcio

Britney Spears y su ex marido, el modelo de origen iraní Sam Asghari, habrían llegado a un acuerdo amistoso respecto a su divorcio. Por lo anterior, y como corolario de esta larga disputa, la cantante estadounidense tendría que firmar un enorme y cuantioso cheque para liberarse totalmente de su ex pareja.

De acuerdo con información de diversos medios, la también bailarina decidió dejar todo tipo de conflictos con Asghari con la finalidad de terminar su relación de la manera más amable y sincera posible. Por lo anterior, Spears decidió dejar todo en manos de su equipo legal para solucionar este conflicto marital.

El origen del divorcio entre Britney Spears y Sam Ashari

Cabe destacar que tras 14 meses de matrimonio, Sam Asghari comenzó con el proceso de divorcio al presentar una solicitud de divorcio en un tribunal en Los Ángeles. Bajo el pretexto de “diferencias irreconciliables”, la ex pareja comenzó una fuerte disputa que terminó por avivar las razones sobre su verdadera separación.

Britney Spears tendría que pagar más de 100,000 dólares a su ex esposo por su divorcio. Crédito: AFP / Getty Images

En primera instancia, se manejaron diversos rumores de infidelidades en la pareja. Sin embargo, el mismo Asghari confesó que la verdadera razón se debió a que no podía “manejar la libertad de Britney”, la cual obtuvo luego de que en noviembre de 2021, la intérprete de Toxic fuese liberada de la tutela que su padre, Jamie Spears, ejerció sobre ella durante 13 años.

A lo anterior, Ashari agregó que “Britney nunca permitirá que otra persona la controle, y sintió que eso estaba comenzado a suceder nuevamente”. En tanto, la estadounidense se limitó a señalar lo doloroso que era este proceso y lo mucho que le afectaba en su vida.

¿Cuánto pagará Britney Spears a su ex exposo?

Tras los últimos meses de conflicto, la pareja logró llegar a un acuerdo y desarrolló una comunicación más asertiva, algo que beneficia directamente a Ashgari. De acuerdo con diversos medios, y desde la separación de la pareja, la cantante estadounidense se ha encargado de pagar la manutención del modelo y preparador físico.

Britney Spears fue liberada recientemente de la tutela de su padre Jamie Spears. Crédito: AFP / Getty Images

De igual manera, Spears se ha hecho cargo de la renta mensual del actual departamento de Asghari, quien se mudó a una de las zonas más lujosas de la ciudad de Los Ángeles, por lo que la cantante cubre una renta mensual que asciende a los $10,000 dólares mensuales.

Si todo lo anterior no fuera suficiente, Britney Spears tendría que pagar una cantidad final debido a una de las cláusulas estipuladas en el matrimonio de la pareja. A pesar de que no se ha revelado la cantidad exacta, la intérprete de Baby One More Time pagaría entre $100,000 a $500,000 dólares a Asghari.

A pesar de las grandes cantidades que la cantante ha tenido que cubrir por su divorcio, fuentes cercanas a Spears señalan que todo tiene la finalidad de brindar tranquilidad y estabilidad a la norteamericana luego de los últimos episodios que ha sufrido y que han afectado su vida en general.

