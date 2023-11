Francisca muestra la transformación de su madre luego que un doctor la ayudara a salvarle la vida

La presentadora de televisión Francisca también aprovechó el ‘Día de Acción de Gracias’ y se debe a la nueva oportunidad de vida que tiene Divina Montero, su madre. A través de la red social de la camarita explicó que la señora se vio bastante delicada de salud y no podía creer la manera en como luce actualmente.

“En este día de acción de gracias quiero agradecer en especial al @drmanuelroman por cambiar la vida de mi mamá. En julio de este año, cuando vi a mi mamá en la celebración del cumpleaños de Gennaro en rep.dom. Me asusté muchísimo, pensé que se moría. Estaba amarilla, hinchada, cojeaba. Francesco y yo antes buscábamos formas de ayudarla y simplemente nada nos funcionaba“, comenzó diciendo la dominicana en Instagram.

“Hasta que después de verla así la trajimos con nosotros y nos comprometimos a buscar maneras efectivas para ayudarla. ¡Esta vez algo sí nos tenía que funcionar!”, siguió comentando.

La ganadora de Nuestra Belleza Latina 2015 comentó la forma en la que llegó a un especialista y fue gracias a una compañera de labores: “Es cuando en mi búsqueda conversaba con mi compañera @astridriveratv acerca de mi preocupación y lo que quería lograr en mi mamá y ella me puso en contacto con el @drmanuelroman y allí cambió todo. ¡A pesar de vivir en Puerto Rico, aceptó ayudarnos!! Y empezamos a trabajar con él”.

La conductora Francisca siempre ha manifestado lo especial que es su madre. / Foto: Mezcalent.

“De entrada me sorprendió su voz calmada, su manera de explicarnos las cosas para que entendiéramos, su optimismo, el cariño y la seguridad que nos dio desde el día, uno de que todo iba a estar bien. Nos dio estructura, un plan de alimentación para mi mamá, un seguimiento diario que cambió los hábitos de mi madre que impedían mejoras en su salud”, dijo.

La dominicana Francisca manifestó lo contenta que se siente por el avance de su madre. / Foto: Mezcalent.

“Ya mi mamá no está amarilla, ya no está hinchada, no se pone insulina, perdió 39 libras y se siente mejor que nunca. Desde el fondo de mi corazón gracias Dr. mi mamá y yo no tenemos con qué pagarle. Que Dios bendiga a esos profesionales de la salud que se entregan de corazón y ejercen su profesión comprometidos en ayudar y con mucha pasión. Feliz día de acción, de gracias para todos”, agregó la esposa de Francesco Zampogna.

