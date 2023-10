Francisca se confiesa y le dice a Alejandro Chabán: “Yo estaba enamorada de ti”

El venezolano Alejandro Chabán y Francisca desde hace mucho tiempo sostienen un vínculo de amistad que ha sido bien visto por su fanaticada, debido a que de manera constante muestran los importantes momentos que comparten juntos.

Chabán tiene un podcast y esta vez aprovechó para entrevistar a la dominicana, y es que a través de su canal de YouTube ya pueden disfrutar de la conversación que sostuvieron, al tiempo que podrán escuchar declaraciones de su vida personal y también una confesión que no todos se esperaban.

“Esta semana mi invitada en @ChabanPodcast es alguien que se robó mi corazón desde el primer segundo: mi querida @Francisca. Una entrevista muy especial con una de las personas con más determinación y enfoque que he conocido ¡Les va a encantar!”, fue el mensaje que acompañó el video que subió a la aplicación.

La presentadora de televisión, antes de seguir con las preguntas que le tenían preparadas, decidió confesarle a Alejandro lo que llegó a sentir por él en algún momento de su vida: “Yo estaba nerviosa, baby. Yo estaba enamorada de ti”.

Chabán de inmediato le respondió: “¿De mí?, jajajajaja”.

“Yo juraba que mi Fran y mi Ale estaban enamorados. Era tanto la química que los veía como novios, pero bueno, se aman como amigos/hermanos y eso también se acepta”, “Él fue mi crush durante años lo veía en todas las novelas que hacía, pero na’ se lo están comiendo con yuca”, “Muchos éramos los que suspirábamos con ustedes dos”, “Yo también lo creía que estabas enamorada de Chabán”, “El final me dejó impresionada, ojalá tu esposo no vea la entrevista”, “Fuiste su amor platónico”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

Francisca habló de su padre

“Yo estaba muy pequeña. En muchos momentos de mi vida he imaginado cómo hubiera sido mi vida creciendo con él, teniendo esa figura. De igual forma me da mucha satisfacción saber de todo el que llegó a conocer a mi papá, que era un hombre como que bueno, que era divertido, que era trabajador y que todo el que lo recuerda con mucho cariño, como un ser verdaderamente especial. Me llena tanto de orgullo saber que fue un hombre así en este mundo y que yo soy su hija”, explicó la conductora.

