Reportes aseguran que el Canelo Álvarez estaría cerca de firmar un acuerdo con Jaime Munguía

El boxeador mexicano, Saúl ‘Canelo’ Álvarez ya se encuentra trabajando en mantener el buen ritmo y la condición física que mantuvo durante todo el 2023 para poder encarar el combate que tiene previsto para el próximo mes de mayo de 2024; lo único que resultaría diferente es que no se enfrentaría contra su compatriota David Benavídez al mantener unas avanzadas negociaciones con Jaime Munguía.

Esta información la dio a conocer el periodista español Eduardo Camarena durante unas palabras en el podcast ProBox TV, donde reveló de manera exclusiva que se estaría preparando un combate entre el Canelo Álvarez y Munguía para las celebraciones por la Batalla de Puebla; esto quiere decir que todo apunta a que el Monstruo Mexicano se convertirá en el retador mandatorio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en caso de poder derrotar a Demetrius Andrade este fin de semana.

Este hecho podría representar así el inicio de los combates del peleador tapatío contra las principales figuras del pugilismo mexicano, a quienes no enfrenta desde mayo de 2017 cuando derrotó al peleador Julio César Chávez Jr; esto resulta sorpresivo debido a que se ha mostrado esquivo de enfrentar a otros mexicanos a pesar de los constantes retos que le han enviado siendo el más destacado el de David Benavídez.

“Es una pelea sumamente interesante, me encanta esa pelea, ya que es la clásica pelea juventud vs. experiencia. Canelo va a sentarse en un barril de pólvora, porque Munguía pega bastante fuerte, está joven y tiene hambre de punto. Me gustaría verla, puede ser de pronóstico reservado. Ojalá se haga”, expresó Jorge ‘El Travieso’ Arce en el podcast.

Por su parte, Marco Antonio Barrera reconoció en el mismo programa que este podría tratarse de un reto bastante complicado para Jaime Munguía debido a que n se encuentra atravesando su mejor momento deportivo; muy contrario al desempeño del Canelo que se encuentra como el campeón indiscutido de los pesos supermedianos y como uno de los mejores libra por libra del mundo.

“Oportunidades en la vida y en el deporte son contadas, hay que agarrarlas. Munguía tiene cualidades, hambre y tiene las ganas. La ecuación no sale por la experiencia que tiene Saúl, Munguía ha sido campeón mundial, no le ha ido muy bien en las 165 libras. Le falta, sí, pero si le llega la oportunidad habría que agarrarla, hay que agarrar el toro por los cuernos”, resaltó.

Sigue leyendo:

–Chivas de Guadalajara inició pláticas para firmar a Marcel Ruiz

–Rodrygo sufrió ataques racistas por su discusión con Messi: “La lucha continúa”

–Sammis Reyes, primer chileno que jugó en la NFL, anunció que volverá del retiro en 2024 [Video]