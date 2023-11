Jomari Goyso le envía sentido mensaje a su mamá: “Soy lo que soy es por ti… quiero que seas feliz”

Jomari Goyso aprovechó la celebración del Día de Acción de Gracias para compartir sus sentimientos más sinceros y se atrevió a hablar de su relación familiar con su hermana y con su mamá. El famoso conductor de Despierta América verdaderamente abrió el corazón en el programa, en donde también agradeció la bonita relación que tiene al día de hoy con sus sobrinos.

Goyso desveló que su relación fraternal es importantísima en su vida, tomando en cuenta que su decisión de buscar sus sueños, lejos de su patria, los separó y eso representó una fuerte pérdida para ella. “Yo me fui de casa con 13 años y perdió a su mejor amigo y a su hermano y se encargó de la familia que tengo“.

El español también asegura que otra de las razones por las cuales se siente muy agradecido con su hermana es por sus sobrinos, a quienes por cómo expone él mismo en sus redes sociales, sabemos que los ama y que son muy amigos. Pero éste también reconoce el gran valor e importancia que tiene su hermana en la vida familia, ya que ella es la que se quedó en casa, y por ende una de las grandes razones por las cuales éstos no están solos.

“Sin ella mis padres estarían más solos, sin ella yo no tendría la sanidad que tengo, ella sabe que cuando intento enloquecer la llamo para que me diga ‘esto está bien, esto esta mal'”. Él es consiente que gracias a ella él también ha podido hacer muchas cosas, porque es un hecho que saber que sus padres no están solo le permiten vivir con cierto grado de paz y tranquilidad. Este día de Acción de Gracias le permitió eso, sincerarse, agradecer y decirle cuánto la ama.

Su madre, por otra parte, es uno de los seres más importantes de su vida. Uno de sus más grandes amores y motores. Para ella dijo lo siguiente: “Soy lo que soy es por ti, y quiero que sepas que quiero que tú seas feliz, llevas muchos años queriendo ser feliz y sé que lo vas a poder lograr. Mis hermanas y yo estamos aquí para apoyarte”.

Sigue Leyendo más de Jomari Goyso aquí:

· Jomari Goyso sobre la ganadora del Miss Universo 2023: “Mujeres compitiendo por un físico”

· ¿Por qué ya no transmiten ‘Sin Rollo’ en ‘Despierta América’? Jomari Goyso responde

· Jomari Goyso habla de su expresión facial y niega estar molesto: “Los bótox no me ayudan mucho”