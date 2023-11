Una clarividente predice con cuál equipo podría firmar Shohei Ohtani en las Grandes Ligas

El futuro del japonés Shohei Ohtani en las Grandes Ligas es uno de los temas más comentados de las últimas semanas, sobre todo por la gran cantidad de pretendientes que tiene y el hecho de que poco se sabe de los gustos que tenga el versátil jugador por determinada ciudad o liga.

Ante esto, Matt Monagan de MLB.com recurrió a un método poco convencional, pero que ya fue efectivo en el pasado, para intentar determinar en cuál equipo terminará jugando el actual Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Americana, nada más y nada menos que una clarividente profesional.

Se trata de Shara Ogin, una coach de vida y clarividente profesional, que ya en 2017 acertó el equipo con el que el jugador firmó en Las Mayores, Los Ángeles Angels. Aunque al igual que en aquel entonces, ella ha dicho que no sigue el béisbol, pero le gustará dar su pronóstico una vez más.

Cuatro equipos fueron descartado de forma inmediata

Para hacer un poco más acertada su predicción MLB.com, redujo la lista de equipos a sólo 10, los cuales según los reportes son los más interesados en adquirir los servicios de Ohtani, por lo que Ogin se tomó 24 horas para intentar descubrir cuál será el destino del bateador-lanzador.

“Sí, percibí las vibraciones con cada uno”, expresó la vidente al tiempo que enfatizó que “Cuatro equipos – Dodgers, Padres, Red Sox y Rangers – son un ‘no’ rotundo, con uno siendo el ‘no’ más rápido de todos”., agregó.

Inmediatamente continuó con el siguiente equipo, otro de California. “Sí, los Giants (…) Leí un artículo ayer que decía que Ohtani podría ir a los Gigantes, pero sentí esa sensación de ‘no’ en mi cuerpo, a pesar de que no conozco nada sobre estos equipos”.

Shohei Ohtani (I) demostró tener mucha confianza con el líder de los Mets, Francisco Lindor (D). Crédito: Jim McIsaac | Getty Images

Los Mets con altas posibilidades

Aún teniendo otras cinco opciones sobre la mesa, la clarividente afirmó que hay dos equipos con altas posibilidades de firmar al nipón, uno de ellos, los New York Mets.

“Ése está subiendo”, dijo con una sonrisa. “Definitivamente, siento una buena posibilidad ahí. Puede ser por tratarse de la gran ciudad de Nueva York. Pensé eso”, explicó.

El segundo equipo es los Seattle Mariners, aunque con ellos no está muy claro sobre las razones que llevarían a Ohtani a elegirlos. “Creo que es una posibilidad. No estoy segura por qué, realmente. Sólo que las vibraciones que siento son de un ‘sí’. Quizás sea algo sobre sentirse cómodo allí o por la oferta. Al final, es [de signo] cáncer. Creo que está cómodo en casa y su entorno le genera un espacio seguro. Entonces, quizás sea algo de eso”.

Ohtani ve en Los Ángeles Angels un lugar parecido a Japón

Sorpresivamente, la sensación más fuerte que tuvo fue con el único equipo en el que el japonés ha estado y donde pareció no sentirse cómo este último año, los Angels.

“El propósito en el alma de Ohtani es enseñar a los demás que puedes hacer lo que sea para inspirar y empoderar a la gente a su mejor versión. En las raíces de todo esto está ese compromiso hacia el honor, la responsabilidad y el servicio. Entonces, veo a Ohtani como un individuo atento, curioso y perspicaz con un vínculo fuerte hacia el cariño familiar. Puede que tenga una coraza difícil de leer, pero debajo de eso parece un ser humano tranquilo, dulce y vulnerable”, puntualizó.

“Es realmente ese fuerte sentido de los valores familiares la razón por la que me inclino por los Angels. Podría ser su familia de origen… su familia genética. El país al que está dedicado y comprometido, Japón. Así como, supongo, que ha creado un poco de familia con los Angelinos”, añadió.

Shohei Ohtani afirmó varias veces lo mucho que les gustaba estar en Los Ángeles Angels. Crédito: Ronald Martinez | Getty Images

Por otra parte, aclaró que posiblemente el dinero no será un factor que influya tanto en la decisión de Ohtani, afirmaciones que llaman la atención pues posiblemente se convierta en el beisbolista con el mejor contrato de la historia.

“No creo que esté tan inclinado por el dinero. He leído cosas como, ‘¿Quién le pagará más?’ No creo que su decisión se centre en el dinero. Lo más importante es su honor, responsabilidad y prestigio. Dejar un legado. Un legado que no es tanto para él, sino para su familia, para su equipo. La gente que él quiere elevar. Su país. Su mundo”, argumentó.

La mención de los Angels como el candidato principal, no es tan descabellada como algunos piensan, y es que Shohei Ohtani dejó saber en varias ocasiones que le gusta Los Ángeles porque es un lugar muy cercano a Japón, además reconoció que quería ser campeón con el equipo que le dio la entrada a las Grandes Ligas.

