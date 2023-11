VIDEO: Carolina Sandoval cumple 50 años y así lo celebró por todo lo alto

Carolina Sandoval ha cumplido 50 años y es una mujer feliz, plena y orgullosa de todos sus éxitos. La creadora de contenido y empresaria ha celebrado su natalicio por todo lo alto, pero no sin dejar el siguiente mensaje para todos sus seguidores, fans, amigos y familia: “A mis 50 años oficialmente… les puedo verificar que lo mejor de esta etapa que estoy viviendo es que lo importante es el hoy, disfruten al máximo y agradezcan cada instante de su existencia”.

“No pierdan tiempo en rencores y elijan sus batallas, nada como sonreír del alma”, concluyó la venezolana, que muchos recuerdan por todo el trabajo que realizó en el mundo de la televisión entreteniendo e informando. Y por cómo a través de las redes sociales se reconstruye a sí misma, una y otra vez para ser siempre sólo la mejor versión de ella misma.

La fiesta de cumpleaños de Carolina Sandoval fue desde luego temática y la inspiración le vino de la India, de ahí los luminosos y coloridos vestidos tanto de ella misma como del resto de invitados.

En este cumpleaños contó con la presencia con amigos con los que se ha reconciliado, entre ellos su amigo y compadre Carlos Mesber y Juan Manuel Cortes, quien no dudó en dejarle el siguiente mensaje: “Caro, ¡te amo y agradezco tanto a Dios por reencontrarnos!”

“Hace años no pasábamos un cumpleaños juntos, pero qué mejor que tu cumpleaños número 50. Me encanta celebrar contigo y verte entrando a la mejor etapa de tu vida, libre de ansiedad, llena de luz y magnetismo, estás más bella que nunca, irradias una felicidad increíble. Me siento muy feliz de verte tan bien”.

El comunicador también agregó: “Nos conocemos hace 22 años y hemos pasado juntos momentos tan importantes, altos y bajos, que nos han enseñado a ser fuertes y levantarnos ante cualquier circunstancia. ¡Lo mejor para ti en esta segunda mitad de tu vida, ¡que siempre te lluevan bendiciones y milagros!”

Desde luego le deseamos un feliz cumpleaños a Carolina Sandoval, también conocida como “La Venenosa”.

