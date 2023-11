Boricua Subriel Matías vapuleó en su primera defensa titular al uzbeko Shohjahon Ergashev

Subriel Matías, campeón mundial puertorriqueño, consiguió un imponente triunfo por nocaut técnico ante el uzbeco Shohjahon Ergashev, en su primera defensa titular de su faja de las 140 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en el Michelob Ultra Arena, de Las Vegas.

Ergashev noqueó a 20 de sus primeros 23 oponentes en el boxeo rentado, pero la historia fue una distinta cuando subió al ring, y se vio cara cara con Matías en el Michelob Ultra Arena, de Las Vegas.

El nativo de Puerto Rico le arrebató el invicto a Ergashev y mejoró su marca a 20 victorias, con 20 nocauts, y una derrota.

Matías con poderosas combinaciones abrumó al uzbeco por cinco asaltos, lo que obligó al entrenador, Javon “Sugar Hill” Steward, tirar la toalla antes de que sonara la campana para el sexto.

“Cuando yo comencé a sentir los golpes de Ergashev, en el primer asalto, supe que él no contaba con la fuerza necesaria para noquearme. Ahí fue cuando comencé a atacarlo”, explicó Matías tras el combate.

“Para mí, la clave de mi victoria no fue en el golpe en particular. Fue mi presión constante. Él me sintió y supo que yo voy de menos a más”, agregó.

Matías quiere pelear contra Teófimo López

Luego de realizar una primera defensa exitosa de su campeonato, Matías declaró que quiere enfrentar a Teófimo López, quien fuera el campeón de la OMB de dicha categoría.

“Quiero enfrentar a Teófimo López”, dijo Matías. “También a Gervonta Davis y Devin Haney”.

Entre los superligeros, además de López y Matías, hay buenos peleados. El campeón del Consejo Mundial de Boxeo es Regis Prograis y el de la Asociación Mundial de Boxeo es Rolando Romero.

Matías repitió la demoledora dosis que le aplicó al argentino Jeremías Ponce el pasado 25 de febrero para capturar el cinturón de las 140 libras de la FIB. Al igual que Ponce, Ergashev desvaneció en un quinto asalto completamente unilateral con ofensiva del puertorriqueño.

Ergashev fue el quinto rival cuya esquina lo retiró antes de tiempo. Los otros cuatro peleadores que temieron por su salud ante Matías fueron Malik Hawkins (6to round), Batyrshan Jukembayev (8vo round), Petros Ananyan (9no round) y Jeremías Nicolás Ponce (5to round).

