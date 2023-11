La madre de Derek Chauvin dice estar “preocupada y asustada” por la condición de su hijo

La madre del expolicía Derek Chauvin, culpable de asesinar a George Floyd, dijo estar “preocupada y asustada” por la condición de su hijo, luego de que fuera apuñalado en la prisión el viernes.

“Ni siquiera puedo pensar qué decir. No me he acostado y me he abierto camino en el suelo de la cocina y de la sala caminando. Estoy preocupada y asustada”, dijo Carolyn Pawlenty, la madre de Chauvin, según Alpha News.

La mujer, de 75 años de edad, detalló que la prisión donde estaba recluido su hijo, la Institución Correccional Federal de Tucson, nunca le informó del apuñalamiento a Derek.

“¿Cómo diablos lo saben estas agencias de noticias y su propia madre ni siquiera lo sabe? Y esa [prisión] tiene un número de contacto de emergencia [para mí]”, dijo Pawlenty. “Tengo que mantenerme fuerte por Derek como él lo hace por mí. No hay amor más fuerte que el de una madre”, añadió.

Pawlenty ha visitado en varias ocasiones a su hijo en prisión en el pasado, según detalla el medio. La mujer ha estado en las instalaciones durante los últimos 15 meses.

“Buen hombre”

En julio de 2021, Pawlenty pidió clemencia al juez en la audiencia de sentencia de su hijo.

“Ha sido difícil para mí escuchar y leer lo que los medios, el público y la fiscalía creen que Derek es una persona agresiva, desalmada e indiferente”, dijo. “Eso está lejos de la verdad. La identidad de mi hijo también ha quedado reducida a la de racista. Quiero que este tribunal sepa que ninguna de estas cosas es cierta. Mi hijo es un buen hombre”.

Y añadió en aquel momento que: ‘Derek siempre dedicó su vida y su tiempo al departamento de policía. Incluso en sus días libres, llamaba para ver si necesitaban ayuda.

La madre del expolicía ha asegurado que su hijo es un hombre “tranquilo, reflexivo, honorable y desinteresado” que tiene un “gran corazón”.

Sin actualizaciones

Las declaraciones de la madre se suman a lo antes dicho por sus abogados, quienes informaron que los familiares del expolicía no han recibido actualizaciones sobre la salud de Derek Chauvin.

“La forma en que los familiares que están a cargo de las decisiones de Derek con respecto a su atención médica personal y su contacto de emergencia no fueron informados después de su apuñalamiento indica aún más los malos procedimientos de la institución y la falta de control institucional”, dijo Gregory M. Erickson, uno de sus abogados, según informó Associated Press.

Concluyó: “Me gustaría que todos ustedes imaginaran cómo se sentirían si fuera su hijo, su hermano o su padre el que fuera apuñalado y obligado a sufrir solo, ocultándose su paradero. Esto es completamente inaceptable. Si éste es un procedimiento estándar, hay que cambiarlo“.

