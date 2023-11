Xavi respondió a los señalamientos tras el empate del FC Barcelona ante el Rayo Vallecano: “Hay críticas y lo entiendo”

El director técnico del FC Barcelona, Xavi Hernández, hablo este sábado sobre la igualdad 1-1 de su equipo en la visita a Vallecas para enfrentar al Rayo Vallecano, respondiendo a los detractores que han considerado que su equipo ha bajado el nivel.

En rueda de prensa posterior al choque, Hernández mencionó que aunque hay críticas por parte de los aficionados entiende los comentarios, pero dice que es necesario tiempo para que sus dirigidos vuelvan a encontrar el camino.

“Hay críticas y lo entiendo, aunque hay tiempo para dar la vuelta y mejorar. En la primera parte faltó mentalidad para ganar. En la segunda la cambiamos, pero ya vamos tarde. Hay que ser autocríticos con la primera parte porque en la segunda fue mejor, pero ya era insuficiente. Tenemos que mejorar y ser conscientes de que en estos campos se ganan o se pierden Ligas“, dijo el exmediocampista.

Posteriormente se refirió a qué aunque el segundo tiempo fue bueno, no contó con lo necesario para sacar los tres puntos desde el primer minuto.

“La segunda parte la mentalidad fue buena, pero ya había una urgencia. Eso tenía que haber pasado dese el primer minuto”, comentó el técnico azulgrana, que volvió a reiterar la necesidad del cambio de mentalidad para ganar títulos.

“La temporada pasada ganamos la Liga y la Supercopa y eso te hace bajar inconscientemente la mentalidad y yo es lo que no debo permitir. Tenemos que dar más si queremos ganar la Liga y títulos. Hoy hay que quedarse en que la primera parte no fue buena y lo que hicimos en la segunda debimos hacerlo antes porque si en vez de adelantarse el Rayo te adelantas tú el partido cambia”, apuntó.

Por último, se refirió a una jugada que según su criterio debía terminar en sanción desde el punto pero que a la postre ignoró el principal del encuentro.

“Es penalti claro, me lo dice todo el mundo. Hemos visto la imagen, pero vemos que esta temporada las acciones que tienen que interpretar los árbitros salen cruz. No nos sale cara. No es una excusa. Hemos empatado porque no hemos estado bien en la primera parte y hemos mejorado en la segunda”, cerró.

Con la igualdad 1-1 ante el Rayo Vallecano, el FC Barcelona se mantiene en la cuarta posición de LaLiga española con 31 puntos en 14 partidos y detrás del Real Madrid (35), Girona (34) y Atlético de Madrid (34).

