“Está bien que sea su ídolo, pero tiene que hacer su nombre”: Arturo Vidal critica a Alejandro Garnacho

El futbolista argentino, Alejandro Garnacho, marcó un golazo de chilena en la goleada del Manchester United ante Everton que le trajo grandes elogios en todo el mundo.

Aunque también recibió una crítica por el festejo acrobático tanto, sino por su festejo en el que emuló la clásica celebración de Cristiano Ronaldo: “Está bien que sea su ídolo, pero tiene que hacer su nombre”, opinó el chileno Arturo Vidal.

“Terrible golazo. Lo único malo, o lo que no entendí, es para qué celebra como Cristiano. No entiendo por qué no celebra y se hace su chapa. Está bien que sea su ídolo, pero tiene que hacer su nombre. Él es un jugador ya grande”, sentenció Arturo Vidal en su canal de Twitch.

Y agregó: “Respeto que sea su ídolo. Pero tiene que hacer su nombre, o sino va a quedar siempre en la sombra. Celébralo de otra manera. Pero de que fue golazo, fue golazo”.

Rodeado de polémicas

Arturo Vidal parece encontrarse a gusto viviendo entre las polémicas. Con un futuro incierto, pues acaba su contrato en apenas un mes, el centrocampista ha encontrado su lugar en las redes sociales a través de plataformas como Twitch, donde comparte sus impresiones.

Lo cierto es que en los últimos tiempos el ex del Barça o Juve ha dejado algunas escenas rodeadas de polémicas, tanto en sus redes como a nivel público.

Arturo Vidal ha sido cazado muy borracho durante alguna celebración con el Flamengo, su antiguo equipo, o ha dejado comentarios desafortunados, como el que hizo sobre el fallecido Robert Enke o con el Real Madrid.

De hecho, aseguró que el Flamengo iba a ganar al conjunto blanco en el pasado Mundial de Clubes, llegando a exclamar “Madrid, te vamos a romper el culo”.

Por dicho motivo, el conjunto brasileño pensó en apartarle, aunque finalmente la cosa no fue a más, especialmente porque su equipo cayó eliminado a las primeras de cambio por el Al Hilal.

