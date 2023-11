Adamari López graba tutorial para cuidarse la piel y aparece en el video con la mascarilla al revés

Adamari López compartió un video en Facebook Watch en donde aparece realizando un tutorial para promover la hidratación de la piel. Junto a la publicación, la ex conductora de “Hoy Día”, compartió el siguiente mensaje: “Esta vez quiero mostrarles como hago para darle hidratación a la parte de los ojos y como no desperdicio nada de los productos. Espero que ustedes se consientan todos los días y si no hagan como yo, que tengo un día especial para hacerlo”.

Al inicio de la publicación ya Adamari aparece con la mascarilla colocada sobre el rostro de la manera correcta, pero previamente sí que dio mucho de qué hablar. Vale decir que sus fans agradecen este contenido de la boricua, y no les importan estos “pequeños errores”, que voluntarios o no, sirven para entretener a un público que la adora y la respeta.

Actualmente, la boricua se encuentra fuera de Miami grabando lo que será su próximo programa y proyecto con TelevisaUnivision. Hace algunas semanas atrás la cadena confirmó la incorporación de quien fuera la estrella de Telemundo durante varios años y la reacción de los fans no se hizo esperar. Éstos están felices de saber que la pantalla chica no vivirá por mucho tiempo con la ausencia de esta conductora y actriz de telenovelas.

Recordemos que la salida de Adamari López de Telemundo tomó por sorpresa a muchas personas, incluidas a ella misma según desveló semanas después. El despido de la puertorriqueña también ha generado mucho descontento por parte del público televidente ya que la televisora ha hecho lo mismo con otros conductores que son muy queridos, entre ellos: Héctor Sandarti, Rashel Díaz, Chiquibaby, entre otros.

Recordemos que el más reciente es el del guatemalteco, Sandarti fue durante tres años el conductor estelar de La Casa de los Famosos, pero para esta nueva temporada éste no volverá a la pantalla junto a Jimena Gallego. Con ella estará en esta ocasión Nacho Lozano, quien también había salido de Telemundo, meses después de la restructuración del matutino “Hoy Día”, el cual querían presentar ante el público como un proyecto más noticioso e informativo que de entretenimiento como tal. La fórmula no funcionó y ahora el programa ha regresado a su formato original con nuevos conductores: Pamela Menchaca, Chikybombón, Andre Mesa, Daniel Arenas y el conductor invitado Danilo Carrera.

