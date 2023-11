Anuel AA reaparece tras casi dos meses de ausencia y sorprende con radical cambio de look

Emmanuel Gazmey Santiago, mejor conocido en el mundo del entretenimiento como ‘Anuel AA‘, reapareció en las redes sociales el pasado lunes en horas de la noche con unas particulares fotos. El intérprete del género urbano tenía casi dos meses sin compartir nada en Instagram.

La expareja sentimental de Yailin ‘la más viral’ aprovechó que el 26 de noviembre estuvo de celebración por su cumpleaños número 31, y qué mejor manera de acercarse a sus fans de manera virtual que con la fiesta que tuvo, luego de haberse visto complicado de salud desde el mes de octubre.

“FELIZ CUMPLEAÑOS EMMA. Gracias a todos los que se preocuparon y oraron por mí. LOS AMO CON MI VIDA“, fue el mensaje que acompañó la galería de fotos.

El puertorriqueño también sorprendió porque lució de una manera completamente distinta, puesto a que cambió su look y ahora tiene más barba que antes, lo que llevó a muchos fanáticos a comentar la publicación, al tiempo que mientras algunas expresaron su aprobación, otros simplemente se dedicaron a criticarlo.

En las historias de Instagram hizo públicas unas fotos donde sale acompañado de su hijo mayor y también de su novia venezolana, con quien lleva unos pocos meses de relación sentimental. Además, ahí se pueden ver parte de los momentos que compartió, y también el pastel de cumpleaños.

“Ya nos lo cambiaron otra vez, ya me había encariñado con el anterior”, “Mi marido apareció con barba”, “Maluma te quitaron el puesto del más lindo del género”, “Y esa barba tan deliciosa qué?”, “Qué bárbaro”, “Ahora eres el rey del bigote”, “Dame un besito con esa barbita”, “Yo sabía que ibas a aparecer en tu cumple, te amo, pero no me gusta ese bigote jajaja igual eres hermoso, gracias a dios estás bien”, “Feliz cumpleaños”, Te amo Emmanuel”, “Te extrañé”, “Amor de mi vida”, “Te extrañábamos muchas felicidades Rey”, “Te amamos mucho la verdad. Haz una historia hablándonos queremos escucharte”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

