Venezolana dice que tuvo un hijo con Anuel AA y comparte una supuesta foto con él y su bebé

El cantante Anuel AA nuevamente vuelve a ser tendencia en las distintas redes sociales, ya que una venezolana ha compartido un video donde indica que ella sostuvo un amorío con el reguetonero y quedó embarazada. Sin embargo, él no habría aceptado al bebé.

La joven la pueden encontrar en su cuenta de TikTok como ‘Nebrazkha’, y es que esa ha sido la plataforma que ha utilizado para mencionar que aparentemente la expareja sentimental de Yailin ‘la más viral’ no habría querido reconocer a su hijo por el color de piel.

Sin embargo, subió un nuevo audiovisual donde manifiesta que las cosas cambiaron porque supuestamente el cantante viajó a Venezuela para aceptar al bebé debido a que ella ya tenía problemas con sus padres por la actitud que él presuntamente habría tomado.

@nebrazkha Respuesta a @mariitorrealba5 #greenscreen ojalá que con esta foto me dejen en paz envidiosoos tengo derecho de ser feliz brrrrrr real hasta la muerte ♬ sonido original – Nebrazkha

Los fanáticos del intérprete de ‘Ley Seca’ han manifestado que no le creen y se debe a que desde el pasado 8 de octubre él no se encuentra activo en las redes sociales por no estar bien de salud. Recordemos que subió una foto a su perfil de Instagram donde indicada que tuvo que ser operado de emergencia por una situación de “vida o muerte”.

Los internautas se han burlado sin parar de ella, pues muchos consideran que todo eso lo habría hecho para llamar la atención y volverse popular. A su vez, varios de ellos le han manifestado que de ser cierto el romance que sostuvo con el ex de Karol G, pues deseaban ver una foto juntos, aunque después de verla muchos creen que se trataría de un montaje.

“Ese no es Anuel”, “Le pegó la cara de Anuel a la foto”, “¿Dónde están los accesorios y tatuajes que siempre tiene él?”, “Pegando la cara de Anuel para que le crean la mentira”, “Ese es Anuel en su momento más humilde”, “Yo escuchando a mi hija en sus momentos de delirio con Anuel”, fueron algunas de las reacciones registradas en la publicación.

“Ya voy Anuel, es que estoy dando un poco de declaraciones acá“, dice la mujer tras voltear como si alguien la hubiese llamado. “Me voy porque Anuel se va a quedar aquí en mi casa, estamos en Venezuela, estamos disfrutando, así que por favor ya dejen los comentarios”.

