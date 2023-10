Anuel AA no puede trabajar aún tras complicado estado de salud y emiten un comunicado

A través del perfil de Anuel AA en la red social de la camarita fue difundido un comunicado donde exponen varios puntos, y uno de ellos es sobre la cancelación de dos shows debido a su delicada condición de salud. Una de las fechas es el 26 de octubre y la otra el 28 del mismo mes en Guatemala.

“Por este medio queremos notificarle al público que lamentablemente la presentación de Anuel AA en los Premios Rolling Stone, pautada para el 26 de octubre, ha sido cancelada por motivos de salud… Debe permanecer aproximadamente un mes más sin trabajar y descansando para poder recuperarse“, comenzaron diciendo en la misiva.

Desde hace varios días han estado difundiendo una gran variedad de contenido sobre el cantante que terminó siendo completamente falsa, pues se llegó a decir que presuntamente estaría muerto y el puertorriqueño lo que ha hecho es mantenerse alejado de las redes sociales para poder cumplir el reposo.

“También queremos hacerle un llamado a todos los medios de comunicación a que paren de difundir noticias falsas sobre la salud de Anuel o poniendo en duda su situación actual, creando una falsa narrativa que no tiene lógica”, se lee en el comunicado.

A su vez, explicaron que su perfil estará siendo manipulado “temporalmente por su oficina“, al tiempo que hicieron una solicitud: “Mantengan a Anuel en sus oraciones”.

¿Qué le pasó a Anuel AA?

“Me operaron anoche de emergencia, solo Dios sabe el porqué de las cosas, fue cuestión de vida o muerte, no puedo seguir trabajando ahora mismo. Gracias a Dios estoy vivo, eso es lo único que me importa. #Rompecorazones iba a salir en dos semanas, pero ya no (pospuesto hasta nuevo aviso, les doy la fecha rápido que sepa qué va a pasar conmigo)”, se lee al inicio de la publicación.

“Perdón por quedarles mal a mis fanáticos con el cambio de fecha atrasándolo más, sé que llevan esperándome y yo me jod* con coj*nes para recuperar mi carrera después de que casi me la destruyo yo mismo y tengo un plan de trabajo demasiado HP, es la primera vez que tengo un equipo de trabajo real como todos los otros artistas de la élite, pero sí este es el plan de Dios”, escribió en su más reciente post.

