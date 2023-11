Bruna Biancardi, madre de la hija de Neymar, anuncia el fin de su relación con el futbolista

La relación del astro brasileño Neymar Jr. con Bruna Biancardi, la madre de su hija, ha llegado a su fin luego de varios años de relación y de la polémica que protagonizó hace algunos meses por la supuesta infidelidad del futbolista. El anuncio fue hecho por la propia modelo este martes.

A través de su cuenta de Instagram, Biancardi manifestó su molestia sobre las informaciones que surgen sobre su vida personal y dejó saber que se encuentra soltera “Este es un asunto particular, pero, como diariamente me vinculan a noticias, suposiciones y chistes, informo que no tengo ninguna relación con nadie“, escribió.

En ese sentido, la modelo se refirió al delantero del Al Hilal, explicando que solo es el padre de su hija y que eso es lo único que los vincula. “Somos los padres de Mavie y esa es la razón de nuestro vínculo. Espero que me dejen de vincular a las frecuentes noticias (sobre supuestos casos de infidelidad de Neymar). Muchas gracias”, puntualizó.

El anuncio oficial de la ruptura, llega poco después que surgiera nueva información sobre supuestas infidelidades del jugador hacia la modelo, recordando que hace algunos meses el propio Neymar a través de sus redes sociales admitió que había sido infiel a la mujer que estaba embarazada.

Finalmente Bruna Biancardi lo perdonó públicamente por uno de estos episodios y su relación se mantuvo hasta el anuncio hecho recientemente.

Neymar se recupera en Brasil de una delicada cirugía a la que fue sometido tras sufrir una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda duranteel partido del 17 de octubre en que la ‘Canarinha’ cayó por 2-0 frente a Uruguay por las eliminatorias del Mundial de 2026.

Pese a que está obligado a guardar reposo, versiones de prensa indican que el atacante ofreció el domingo una fiesta en su mansión en Mangaratiba, un balneario en el litoral sur del estado de Río de Janeiro, en la que supuestamente intentó seducir a la actriz Natlhalia Morais, que al parecer lo rechazó.

Un día después la creadora de contenido adulto Aline Farias publicó conversaciones comprometedoras que tuvo con Neymar por las redes sociales y en las que el futbolista le pidió que le mandara fotos íntimas.

El jugador del Al-Hilal, en un mensaje en que se refirió a la influencer con groserías, aclaró en las redes sociales que tales conversaciones son antiguas.

