Barcelona aseguró su clasificación a los octavos de final de Champions League tras remontar al Porto

El FC Barcelona aseguró su presencia en los octavos de final de la UEFA Champions League después de dos eliminaciones consecutivas, tras remontar con marcador de dos goles por uno al Porto en el Estadio Olímpic Lluís Companys.

Además de asegurar su boleto en la próxima etapa, quedó muy cerca de confirmar el primer puesto, que logrará con solo un punto en la jornada final.

Porto no se intimidó en condición de visitante y arrojó las situaciones más claras desde el nacimiento del cotejo. Taremi abrió el marcador, pero estaba fuera de juego. Sin embargo, pocos instantes después, Pepé pudo hacerse fuerte en área rival y marcó el 1-0 a favor del cuadro portugués con un fuerte remate cruzado para el 1-0 parcial en el minuto 30.

Apenas dos minutos después, en el 30, apareció la respuesta de uno de los lusos del elenco blaugrana: Joao Cancelo. El exBenfica confirmó su importante aporte en la ofensiva del equipo catalán y marcó el 1-1.

Joao Felix, el otro portugués del Barcelona también identificado con Benfica, tomó la asistencia de su compatriota Joao Cancelo y convirtió el 2-1 definitivo en la quinta fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League.

Después de que en la edición 2020/21 y 2021/22 no consiguió meterse entre los 16 de la competencia, Barcelona pudo dejar atrás el “maleficio” y por primera vez en la era post Lionel Messi aseguró su lugar en los octavos de final de la UEFA Champions League.

Cancelo MVP del Barcelona

El portugués Joao Cancelo fue el gran protagonista de la victoria del Barça contra el Porto (2-1), un triunfo que permite a los azulgrana certificar la clasificación para los octavos de final de la Champions League.

Cancelo actuó por banda izquierda y se salió con un gol y una asistencia, se llevó el MVP del partido y expresó la felicidad del vestuario por seguir el camino en la máxima competición continental.

“Ya dije en rueda de prensa que era una final. La ganamos, que era lo más importante, y conseguimos poner este club en octavos, que es dónde se merece estar”, dijo Cancelo.

“Cuando los resultados no vienen, la confianza de todos no es la misma. Cuando estás con confianza sale todo, pero cuando no parece que todo va mal. Tenemos un grupo de gente madura y adulta y los más jóvenes. A nivel humano es espectacular. Merecemos esta victoria. Hay que disfrutar, descansar y pensar ya en el domingo contra el Atlético de Madrid”, señaló Cancelo.

Preguntado por su cambio al final del partido, Cancelo desveló que “en los dos partidos con la selección y el último en Vallecas ya sentía un poco el isquio cargado”, pero también apuntó que “creo que no es nada y voy a hacerlo todo para estar contra el Atleti”.

“Me siento bien jugando en la derecha o en la izquierda, en el medio también, pero lo que intento es hacer lo mejor posible para ayudar al equipo a conseguir el objetivo. Es lo que hice hoy. Balde también merece jugar porque es un grandísimo jugador. Tenemos un grupo de grandes futbolistas y hay que recuperar para intentar ganar el domingo también”, concluyó Cancelo.

Xavi feliz por la clasificación

El DT del Barcelona, Xavi Hernández confesó su felicidad tras la victoria ante el Porto (2-1) no sólo por el pase matemático a octavos de final y por el primer puesto virtual, sino también por el juego realizado en algunas fases del partido.

“En el Barça nunca se solucionan todos los problemas, pero hoy es un día para felicitar al equipo y al club por haberse clasificado para los octavos de la Champions jugando bien en muchas fases del partido”, explicó Xavi.

Admitió el técnico que “tras el 0-1 se veía todo bastante negro, pero hemos tenido mentalidad ganadora en muchas fases y en la segunda parte hemos estado mucho mejor, estoy contento, muy feliz”.

En lo individual destacó a “Cancelo, que ha hecho un gran partido. Iñaki ha estado con una gran personalidad, no sólo por las paradas, también por su salida de balón con el pier. Ha estado extraordinario en un escenario grande de Champions. Y Joao Felix necesitaba gol, es importante para él”.

