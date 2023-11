New York Giants entre las 10 franquicias más influyentes de la NFL

Actualmente en la National Football League existen 32 franquicias. Algunas más ganadoras, otras más valiosas y otras más influyentes que otras, pero todas con sus particularidades y fanaticada según la ciudad o estado al que representan.

Recientemente un estudio de TicketSource reveló un ranking de las franquicias más influyentes de la NFL. Este ranking se basó en métricas de redes sociales, incluyendo las plataformas de Instagram, X, Facebook, búsquedas de Google y vistas de Wikipedia.

El resultado dejó a la franquicia de los New York Giants entre las 10 más influyentes de la liga estadounidense. Ocupando la novena posición del ranking de la empresa que gestiona los boletos de la NFL.

Casco del corredor Ahmad Bradshaw, jugador de los New York Giants /Getty Images

Los Giants es uno de los equipos más antiguos de la NFL. Se fundó en 1925 y desde entonces ha ganado cuatro Super bowl (desde su creación en 1967), siendo la quinta franquicia más ganadora de la liga. Actualmente cuenta con 5,8 millones de seguidores sumando todas sus redes sociales, siendo la décima franquicia de la NFL.

Top 10 de las franquicias más influyentes de la NFL

Entre las tres primeras franquicias más influyentes de la NFL según este estudio, dos de ellas son las más ganadoras de la liga. Por un lado los Dallas Cowboys liderando la lista y New Eangland Patriots en la segunda plaza.



Dallas Cowboys

New England Patriots

Philadelphia Eagles

Pittsburgh Steelers,

Green Bay Packers,

Kansas City Chiefs,

San Francisco 49ers,

Denver Broncos,

New York Giants

Seattle Seahawks.

New York Jets muy alejados

Aunque los Giants se ubican entre las 10 primeras franquicias en este ranking de las más influyentes. Sus vecinos de ciudad, los New York Jets, están bastante más alejados, pues de los 32 equipos de NFL los de Nueva Jersey se ubican hasta la posición 26.

Sin embargo, los Jets actualmente cuenta con el jugador más influyente de la NFL. Pues según el mismo estudio, que hizo lo mismo con los jugadores, actualmente Aaron Rodgers quarterback de los Jets, es el jugador más influyente de la liga.

Top 10 de los jugadores más influyentes de la NFL

Entre la lista de los jugadores más influyentes de la NFL, la cual lidera Aaron Rodgers, también destacan otros como Patrick Mahomes, quien escolta en el ranking al veterano quarterback que actualmente está lesionado.



Aaron Rodgers (New York Jets)

Patrick Mahones (Kansas City Chiefs)

Russell Wilson (Denver Broncos)

Dak Prescott (Dallas Cowboys)

Lamar Jackson (Baltimore Ravens)

Jalen Hurts (Philadelphia Eagles)

Tyreek Hill (Miami Dolphins)

Deshaun Watson (Cleveland Browns)

Derek Car (New Orleans Saints)

Kirk Cousins (Minnesota Vikings)

