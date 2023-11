Cupones SNAP: Miles batallan para renovar beneficios debido a los cambios en Medicaid

El proceso de reevaluación para la cobertura de Medicaid le ha complicado el trámite de renovación a los solicitantes del programa SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria), conocido popularmente como “cupones de alimentos”.

Un reporte esta semana de NBC News alerta de los escollos que enfrentan los recipientes del programa de asistencia alimentaria debido al trámite burocrático que implica inscribirse a Medicaid.

La situación para miles de beneficiarios de SNAP se complicó cuando en la primavera quedó sin efecto la disposición por pandemia de renovación automática de la cobertura médica.

En respuesta a la pandemia por la COVID-19, el gobierno federal declaró una emergencia de salud pública (PHE) y aprobó una ley que permitió mantener la cobertura continua u automática de Medicaid.

“Families First Coronavirus Response Act” (Ley Familias Primero de Respuesta al Coronavirus) de 2020 no solo proporcionó un aumento de 6.2 % en los fondos federales para Medicaid durante la emergencia de salud; también, los estados que cumplían con los requisitos de mantenimiento del esfuerzo (maintenance of effort, MOE) recibirían más dinero.

Bajo el MOE, las demarcaciones debían reducir los niveles de ingresos establecidos para elegibilidad a Medicaid y adoptar nuevas disposiciones para la inscripción en el programa, entre otras disposiciones.

Renovación automática de Medicaid acabó el 31 de marzo

Sin embargo, el periodo de gracia terminó el 31 de marzo pasado, por lo que a partir de esa fecha, la persona debe realizar el proceso para renovar la cobertura bajo Medicaid.

Lo anterior ha provocado retrasos en los procesos. En algunos casos, los formularios de renovación se han perdido y las personas enfrentan dificultades para comunicarse con los trabajadores de los centros de atención de llamadas del Gobierno.

Otros estadounidenses han denunciado que han experimentado complicaciones para completar la entrevista necesaria para que se les recertifiquen los beneficios SNAP.

“La cancelación del Medicaid ha creado enormes problemas para el personal administrativo“, declaró a NBC Leighton Ku, director del Centro de Investigación de Políticas Sanitarias de la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken, de la Universidad George Washington.

Gran parte del problema, según el Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas, es que los estados usan los mismos trabajadores y sistemas informáticos para clasificar a los beneficiarios de Medicaid y SNAP, lo que crea dificultades. En algunos casos, no hay personal suficiente para manejar la carga laboral adicional debido a las cancelaciones de Medicaid.

En estados como Montana, Missouri y Virginia, por ejemplo, se han reportado casos de solicitudes desaparecidas.

“Nuestros clientes ya viven en el filo de la navaja, y esto puede darles el tiro de gracia”, alertó Megan Dishong, subdirectora de la Asociación de Servicios Legales de Montana.

Una de varias batallas para beneficiarios de SNAP

Esa es solo una de las batallas con la que tienen que lidiar los estadounidenses de bajos ingresos que reciben SNAP.

En marzo pasado, los millones de beneficiarios en 32 estados se quedaron sin fondos adicionales para comida debido a la reducción en los fondos de emergencia por pandemia.

En diciembre pasado, la ley ómnibus o de gastos federales para el año fiscal 2023 finalizó con el estipendio de emergencia concedido bajo la Ley Familias Primero de Respuesta al Coronavirus.

Cambios en los requisitos laborales por edad

Otro cambio clave a SNAP entró e vigor el 1 de septiembre como resultado de la aplicación de la Ley de Responsabilidad Fiscal (Fiscal Responsibility Act). En esa fecha, los adultos físicamente aptos sin dependientes hasta los 50 años (ABAWD) deben demostrar que trabajan al menos 80 horas al mes o que están inscritos en un programa de educación o capacitación laboral para recibir los fondos del programa.

Previo a esa fecha, los límites de ABAWD le aplican a adultos entre las edades de 18 a 49 años.

Las nuevas reglas para SNAP aumentan de manera escalonada, de 18-49 a 18-54 años, la edad de los solicitantes entre septiembre a octubre del año próximo.

El segundo incremento en la franja de edad entró en vifor el 1 de octubre. Ese día la edad de los adultos físicamente aptos sin dependientes aumentó a 52.

Finalmente, el 1 de octubre pero del 2024 será efectivo el tercer aumento de edad hasta los 54 años.

El 1 de octubre del 2030 quedarán sin efecto las disposiciones de la ley.

