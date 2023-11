Randy Arozarena empieza a sonar para mudarse a la Gran Manzana y vestir el uniforme de los Yankees

Los New York Yankees no quieren repetir la desastrosa temporada 2023. En la que no pudieron clasificar a los playoffs, algo que venían haciendo desde seguido desde 2017, y quedaron muy cerca de terminar con récord negativo.

Es por eso que la directiva de la franquicia del Bronx quiere reforzar su plantilla y en esta temporada baja ya empiezan a sonar varios nombres que pudieran llegar al equipo neoyorquino. En especial jardineros, zona del campo en la que el equipo necesita aumentar sus opciones.

Una de las soluciones para los Yankees parece venir desde su rival de División los Tampa Bay Rays. Pues según informes Randy Arozarena estaría en la lista de los jugadores que el equipo de Florida cambiaría para la próxima temporada.

Randy Arozarena jugador cubano, nacionalizado mexicano, que juega en los Tampa Bay Rays /Getty Images

A pesar de que Arozarena es una de las estrellas de los Rays; no sorprende que el equipo de Tampa busque un canje por él en esta temporada baja. Pues la política de la franquicia gira en torno a este tipo de movimientos.

Tal y como pasó con Blake Snell o Willy Adames, los Rays son especialistas en cambiar a jugadores estrellas de su equipo buscando mantener la nómina baja y recibir otros jugadores jóvenes para continuar con el ciclo.

Los Yankees con una opción por Arozarena

A pesar de que la prioridad número uno para los Yankees este invierno sería la del dominicano Juan Soto y Cody Bellinger (agente libre). La opción de Arozarena en el mercado puede ser una gran alternativa para la gerencia neoyorquina.

En especial por su salario. Pues Arozarena aún tiene un contrato por tres años más con los Rays y tiene estimado ganar esta temporada mediante arbitraje unos $9 millones de dólares. Sin embargo, los Yankees deberán ofrecer buenos prospectos a los Rays si quieren concretar un cambio.

Arozarena ha sido muy consistente en las últimas tres temporadas con los Rays. Dejando números destacados con promedio de .264, 63 cuadrangulares, 241 remolcadas, 74 bases robadas, un OPS+ de 124 y 10.2 de WAR.

Dodgers y Braves entrarían en la disputa por Randy

A pesar de que los Yankees podrían apostar por Arozarena para reforzar los jardines, no estarían solos en la disputa por el mexicano oriundo de Cuba. Pues según varios informes, Los Ángeles Dodgers y Atlanta Braves también estarían dispuestos a negociar un cambio con los Rays por Arozarena.

