Al menos 32 muertos en Gaza por bombardeos de Israel tras fin de la tregua

Al menos 32 personas han muerto en Gaza este viernes y docenas resultaron heridas luego de que Israel reiniciara los bombardeos en la zona tras una tregua de siete días.

Las cifras que cita la cadena CNN provienen del Ministerio de Salud en Gaza controlado por Hamás.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) confirmaron que resumieron las operaciones de combate y acusaron al grupo palestino de violar el cese al fuego al, supuestamente, lanzar primero cohetes hacia territorio israelí.

IDF insistió en su fin de destruir a Hamás.

Israel había indicado en múltiples ocasiones que retomaría los ataques en el enclave si Hamás no liberaba 10 rehenes por cada día adicional de tregua.

Como Hamás no cumplió con el llamado, a las 7 a.m. de hoy, se intensificaron las hostilidades.

“Nosotros debemos estar preparados para una rápida transición de combate a gran escala en cualquier momento, hoy, mañana, en cualquier momento Tan pronto como maximicemos el movimiento para devolver a los rehenes, reanudaremos la lucha feroz por toda la Franja de Gaza”, dijo el jueves el ministro de Defensa de Israel Yoav Gallant.

Durante la tregua, fueron liberados 110 mujeres y niños israelíes, así como extranjeros que habían sido secuestrados por Hamás en el ataque del 7 de octubre. Como parte del intercambio, unos 240 prisioneros palestinos fueron liberados de cárceles en Israel.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, alegó que Hamas no respetó su obligación de liberar hoy a todas las mujeres, y, supuestamente, bombardeó a ciudadanos de Israel. Según esa oficina,137 personas todavía se encuentran cautivas en Gaza, incluyendo 117 hombres y 20 mujeres. Dos de los secuestrados tienen menos de 18 y 10 tienen 75 años o más.

Por su parte, la Oficina de Medios del Gobierno en Gaza, en poder de Hamás, responsabilizó a la comunidad internacional, y, en particular, a Estados Unidos, por el resumen de los enfrentamientos y la guerra contra civiles, niños y mujeres.

El grupo islamita añadió que la ocupación israelí es la principal causa de las hostilidades.

Israel conocía los planes de ataque de Hamás hace un año, según The New York Times

Por otro lado, un reporte de The New York Times este jueves revela que las autoridades israelíes sabían de los planes de ataque concretado por Hamás el mes pasado desde hace al menos un año. Sin embargo, no le prestaron demasiado importancia por lo complicado que pensaban que sería llevarlo a cabo.

Citando documentos, correos electrónicos y entrevistas, el artículo describe un ataque sorpresa como el que dejó 1,200 muertos en Israel y cientos de personas secuestradas.

El plan, de 40 páginas y con el nombre en clave “Jericho Wall”, contemplaba el uso de drones para eliminar las cámaras de seguridad a lo largo de la frontera con la Franja de Gaza, o la entrada masiva de militantes a pie, en motocicleta y usando parapentes.

El documento no establecía una fecha para llevar a cabo la operación.

Sigue leyendo:

Blinken le pide a Netanyahu frenar la violencia de colonos israelíes contra palestinos en Cisjordania

¿Qué llevó a que Israel y Hamás ampliaran por un día más la tregua en Gaza?