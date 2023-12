Alicia Machado lloró al hablar con Miss Nepal y las críticas que enfrentan por ser de talla grande

La Miss Universo 1996 Alicia Machado expresó su admiración por el coraje y la determinación de Jane Dipika Garret (Miss Nepal 2023) al desafiar los estereotipos convencionales de belleza en la industria de la moda. También destacó la importancia de que se promueva la diversidad y se rompan los estándares de belleza establecidos.

“El bullying sigue siendo un cáncer en nuestra sociedad. Con 18 años, quizás en ese momento yo no alcanzaba a dimensionar el daño que me hacía esta persona (Trump) al exponerme, al ridiculizarme, humillarme de la forma como lo hizo durante meses, que me costará a mí recuperar mi autoestima que quedó por el suelo, sino que yo tuve desgraciadamente consecuencias psicológicas devastadoras para mí”, dijo la venezolana en ‘Siéntese quien pueda’.

Durante la conversación, Machado compartió su propia experiencia al lidiar con el escrutinio público y la presión por mantenerse delgada durante su año como Miss Universo. También señaló que la belleza no debe medirse por el peso o la apariencia externa, sino por la confianza y la felicidad interior de una persona.

“Tuve además bulimia, anorexia, desórdenes alimenticios, en algún momento quise quitarme la vida con 19 años, con 20 años. Tuve ataques de pánico, yo no quería salir a la calle, me sentía la peor Miss Universo que podía participar”, agregó la actriz.

Alicia Machado siendo coronada como Miss Universo 1996. / Foto: MISS UNIVERSE INC./AFP via Getty Images.

Miss Nepal 2023 muestra su apoyo a Alicia Machado

Garret, por su parte, agradeció a Machado por su apoyo y afirmó que su objetivo siempre ha sido inspirar a otras personas a aceptarse y amarse a sí mismas tal como son. Destacó la importancia de la inclusión en la industria de la moda y cómo todos los cuerpos pueden ser hermosos.

“Inclusive hace un año atrás quise quitarme la vida, pero en el último año tuve que transformar como pensaba, ¿sabes? Realmente odiaba mi cuerpo, me odiaba a mí misma, perdí toda mi autoestima, también sufrí de anorexia porque tengo problemas hormonales que me hacen ganar peso”, dijo la concursante de Miss Nepal 2023.

Miss Nepal Jane Dipika Garrett en traje de baño en el Miss Universo. / Foto: Hector Vivas/Getty Images.

“Todavía hoy la gente me llama ‘puerca’, ‘ballena’, ‘búfalo’, me llaman así, pero yo no dejo que eso me afecte más porque tengo una validación de mí misma. Lo único que necesitas es la autovalidación, es lo más importante, de Dios y de ti”, agregó en el espacio de entretenimiento de Univision.

