Juan Ignacio Dinenno sueña con conquistar muchos títulos con los Pumas de la UNAM

El delantero argentino y principal estrella de los Pumas de la UNAM en la Liga MX, Juan Ignacio Dinenno, se mostró bastante ilusionado por la participación de su equipo en la Liguilla del torneo Apertura 2023 luego de varios campeonatos en los que quedaban fuera de competencia al no poder sumar los puntos necesarios para participar en los cuartos de final del balompié azteca.

En unas recientes declaraciones ofrecidas al portal TUDN el jugador albiceleste destacó que su mayor sueño siempre ha sido el de conquistar el título de campeón con los Pumas de la UNAM y que esta posibilidad está cada vez más cerca de cumplirse gracias al desempeño que ha mostrado el equipo en este último semestre del 2023 gracias a la dirección de Antonio ‘Turco’ Mohamed.

“Con mucha ilusión, creo que el club merece estar en estas instancias todos los torneos, hacia dos torneos que no lo lográbamos, creo que hicimos una gran fase regular. Lo único que quiero es tener títulos más allá de los goles”, expresó.

“Los goles son importantes siempre y cuando sirvan para que el equipo gane y lo que más quiero y ansío es poder salir campeón en este club. Esto que logré en la parte personal obviamente me puso muy contento y muy orgulloso”, agregó Dinenno en sus declaraciones a los periodistas Rodrigo Celorio y Félix Fernández.

Esta emoción por parte del atacante de la institución universitaria se debe a que lograron ubicarse en la cuarta posición del torneo Apertura 2023 de la Liga MX en la última jornada de la fase regular para así poder disputar su llave de cuartos de final contra las Chivas Rayadas de Guadalajara y así intentar alcanzar su pase a las semifinales de la competencia.

“Creo que este club merece pelear títulos, así de simple, cada quién verá la manera de poder conseguir eso, hablo de quien está al mando de la conducción, técnica, táctica, lo que sea, pero realmente el objetivo del club es pelear donde merece que es pelear títulos”, detalló.

“Turco es el Turco (Mohamed), salió campeón en tres clubes diferentes, para mí es muy difícil hablar de él y sus logros. Creo que lo que cambió fue… no me gusta atribuírselo a la suerte, a la eficacia tal vez, que pudimos mantener un ritmo a lo largo del torneo y no llegar tan necesitados de puntos en las últimas cuatro fechas y eso nos hizo jugar con un poco más de confianza”, agregó.

Para finalizar, Juan Ignacio Dinenno se mostró enfocado en seguir apoyando a los Pumas con sus goles y ahora tiene la posibilidad de hacer historia al poder avanzar hasta la final de la competencia para poder coronarse como los campeones del fútbol mexicano.

“Ahora que está de moda esto de las estadísticas, big data y demás, de los últimos dos torneos que no clasificamos hay una tabla de los puntos que se merece el equipo para los puntos que tiene, que eso se mide de la cantidad de goles esperados, es una métrica que muchos la utilizan y en los dos torneos que terminamos eliminados, en uno estábamos en quinto y sexto lugar de los puntos esperados y el otro también. Lo importante es que hoy estamos donde lo merecemos y que tenemos por delante la gran posibilidad de ser parte de la historia del club”, concluyó.

Sigue leyendo:

–André Jardine resaltó el compromiso del Club América ante León en la Liguilla

–“No son tontos”: Jonathan Dos Santos habla sobre el favoritismo por el Club América

–Veljko Paunovic habla sobre la actualidad de Alexis Vega: “Está en él salir del mal momento”