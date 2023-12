Se hizo millonario a los 26 gracias a AirBnb y dio tres consejos para ahorrar dinero y vivir bien

Chris Choi es un emprendedor que se hizo millonario a los 26 años y “financieramente libre” a los 30, al construir un próspero imperio montado sobre la plataforma de Airbnb.

BestLife dio a conocer la historia del empresario que comparte contenidos en TikTok, con consejos para que otras personas hagan lo mismo y obtengan excelentes ingresos.

Choi asegura que hay algunas formas clave de encaminarse hacia la riqueza y que son relativamente fáciles de hacer.

1. Vive por debajo de tus posibilidades

El primer consejo involucra a personas de todos los sectores financieros y dice que siempre debes vivir por debajo de tus posibilidades, independientemente de cuánto dinero ganes.

Recomienda dejar de comprar cosas “tontas”. “Si no ganas más de medio millón de dólares al año, no deberías conducir un coche alemán. En su lugar, deberías conducir un Toyota o un Hyundai. Además, no deberías llevar LV, Gucci o Diors. En su lugar, deberías usar H&M o Zara”, dice el exitoso emprendedor.

2. Gana dinero mientras duermes

Para Choi “Tienes que encontrar una manera de ganar dinero mientras duermes. Si no lo haces, tendrás que trabajar hasta que mueras“.

Choi recomienda crear una fuente de ingresos pasiva invirtiendo en bienes raíces y aclara que no es necesario ser propietario de su propia casa para comenzar a obtener ganancias.

“Hoy en día no se necesita mucho capital para invertir en bienes raíces“, afirma el joven millonario. “Se puede empezar utilizando una estrategia llamada arbitraje de alquiler“.

Con $8,000 dólares de capital, Choi invirtió estratégicamente en apartamentos de alquiler y solicitó permiso a los propietarios para alquilarlos en Airbnb. Luego los amuebló y supervisó los subalquileres, obteniendo importantes ganancias.

3. No sigas a la corriente

Choi aconseja “volverse contrario” para poder ganar dinero: “Dejen de seguir a la multitud. Las personas que caminan solas suelen ser las que llegan más lejos en la vida”.

También comenta que debes desengañarte de la noción de que sólo puedes convertirte en millonario si ya tienes mucho dinero: “La falta de dinero no es su problema. La falta de dinero es simplemente un síntoma de lo que realmente está sucediendo debajo de usted. Debajo de usted, probablemente haya analfabetismo financiero, malos hábitos, falta de amor propio, falta de confianza“, dice.

